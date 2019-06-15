北市房價太高　7成購屋族無奈「棄新買舊」　

▲去年北市仍有7成人買不起新屋、改選老屋。（圖／記者曾俊豪攝）

記者黃靖惠／綜合報導

買房族「喜新厭舊」的特性，去年新成屋交易占全年交易量4成多，以六都而言，台南市將近半數買新大樓，反觀北市因房價過高，仍有7成選擇購買中古屋。房仲業者分析，市場以自住買盤為主，因資金有限、入場前會再三比價，部分新成屋地段、機能、交通機能雖不比中古屋來得好，一旦開價低於精華區的中古屋，仍吸引消費者下手，可能也是新成屋交易占比逐年增加原因之一。

最近8年內，六都新成屋交易量，每年維持在10～12萬戶區間，占總交易量2～4成，2016年占比達近5成最高峰後下滑，直至今年微幅上揚，據吉家網統計，全國去年交易總量27萬戶，其中新成屋就有11萬戶，新屋占比4成多，較去年度多0.45％，代表購屋行為轉變，越來越多消費者傾向買新屋。

進一步再分析，六都中的新屋占比以北市29.2%最低，推測應是土地開發不易，新屋房價過高，反觀台南新屋占近5成為六都最高，主要原因是透天住宅，已非首選，新大樓漸被購屋族青睞。

吉家網指出，8年來全台新屋占比，大幅攀升近7成，顯現購屋行為大大轉向，新屋已成首購與換屋族群青睞，也意味著40年以上老屋交易量，將逐漸萎縮。

最後，李同榮表示，綜觀全年房市走勢將是「價穩丶量溫」的盤整格局，短期內新屋占比仍將居高不下。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，雖然依照數據上顯示，去年總交易量新屋占4成，但可能並非當年度交易，可能是前2～3年的預售屋交易，直到近期交屋，才導致數量增加。

至於新成屋占比逐漸增高原因？曾敬德推測，目前市場仍以自住買盤為主，因資金有限、會再三比價，雖然部分新成屋地段、機能、交通機能，雖然不比中古屋來得好，一旦開價低於精華區中古屋，仍舊吸引消費者入手。