2019過一半　年度房市交易量已喊出破30萬戶、年增1成

▲今年房市價量回穩，專家預期年交易量跨越30萬戶。（圖／記者曾俊豪攝）



記者黃靖惠／綜合報導

近年新屋交易量屢屢攀升，也拉抬中古屋身價，據吉家網發佈2019年六都房市第一季季報顯示，適逢春節、交易量普遍萎縮，較去年同期並無成長，但4、5月交易量就大幅增加7％，預期全年有機會跨過30萬戶，較去年成長約10％。

從價格分析，吉家網指出，六都第一季的中古屋單坪價格、平均總價帶，都與去年同期比較漲幅3～8％，且自2018下半年以來，六都房價未再出現低點，脫離谷底，預期房價仍在小漲盤整格局。

雙北地區中古屋價格漲幅不大僅3～4％以內，北市單坪均價55.87萬元，平均總價帶1998萬元；新北單坪均價28.55萬元、平均總價帶1142萬元，購買平均屋齡也較去年同期增加1年。

吉家網董事長李同榮表示，由於近年新屋交易量攀升，同時也造成中古屋平均單價被拉升，雖然房市緩跌4年，但除了台北市以外，其他都會區房價實際跌幅有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北地區今年購屋買盤陸續出籠，房價有些微觸底反彈現象，但能不能衝過之前高點仍待觀察，大致上來說，房市仍處於盤整階段，至於能否跨越30萬戶關卡仍有待觀察。