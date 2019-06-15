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阿北擋車庫！「門口太空漫步」跩嗆：想怎樣　網傳授神招…超實用

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▲車（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿北停車被趕，從此懷恨在心！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

千金難買好厝邊！一名網友花了大筆積蓄買房，為了出入方便，會在門口擺放「請勿停車」的告示牌，怎料住隔壁的80歲阿北會故意把牌子翻倒，態度囂張跋扈，甚至嗆聲「你想怎樣？」掀起網友熱議，傳授一神招，讓人笑到併軌。

一名網友在《PTT》抱怨，還沒買這間房子前，隔壁外省人阿北會把門口當作自己停車位，爽爽占用好幾年，直到他入住後，為了轎車出入方便，特地擺放請勿停車的警示牌，後來阿北得知後，便再也沒停放車子。

奇怪的是，原PO每次下班回家，總會發現告示牌翻倒或被丟到鐵門邊，本以為是風大並沒多想，直到某日，他提早到家，眼睜睜看到阿北森77翻倒牌子。原PO氣得上前理論，然而阿北卻態度傲慢，嗆聲「你想怎樣？」原PO猜想，阿北車子沒地方放，就必須去較遠的地方停放，因此懷恨在心，礙於老人家已80多歲，原PO不願繼續爭辯，只能忍氣吞聲加裝監視器，所幸類似事件就沒再發生了。

本以為兩人井水不犯河水，豈料阿北近日又變本加厲，「只要他出門經過我家車庫，我剛好開車庫要出去，他刻意走很近（車庫門口），走很慢過去，一直看著我」，更崩潰的是，阿北就是一副倚老賣老的模樣，讓原PO覺得很行為幼稚。

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▲▼阿北擋車庫！「門口太空漫步」跩嗆：想怎樣　網傳授神招…超實用（圖／翻攝ptt）

▲網友建議，用以德報怨的方法，或許能讓阿北放下怨恨！（圖／翻攝自PTT）

原PO實在束手無策之下，無奈求問「大家有遇過這種不好的鄰居嗎？真不知道要怎處理？」網友看完超扯故事後，只好給予理性建議「離他遠一點，之前有個80歲老人買菜跟菜販爭執跌倒就過世，結果菜販被家屬告」、「有些人年紀大了個性會變得跟孩子一樣，講道理沒用，正面一點可以從他家人開始說理」、「送個小禮盒，外省人應該蠻愛吃水餃的」、「白目老人盡量不要去肢體衝突，會很吃虧。但可以適度製造心理壓力」、「對著他笑，笑到他心裡發寒」、「推超大聲問好，一直打招呼，把用不到的東西送他，總之表面功夫做足，讓他自己飄走」。

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關鍵字：車庫鄰居買房停車阿北

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