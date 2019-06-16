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住電梯大樓！鄰居「硬要開延長」：先生洗頭快好了　住戶呆等20分氣炸

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲現在許多人買房會選電梯大樓。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是許多人的目標，而近年來，電梯大樓和小套房都很受歡迎，但一名男網友就忍不住PO文抱怨鄰居。這位男網友表示，他住的大樓只有一部電梯，早上上班時間，有個鄰居都會按著電梯的延長鍵，最誇張紀錄曾等過20分鐘。看到貼文後，不少人都有類似經驗，網友則紛紛怒批自私，也回應幾個建議給原PO。

「我要抱怨我家的鄰居」，原PO在臉書《爆怨公社》表示，他家大樓只有一部電梯，早上大家上班時間，這戶鄰居都把電梯延長鍵按著，「霸占電梯（人會在旁邊一直按著），等他們小孩穿好鞋、穿好衣服，再坐電梯下來」。

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▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲電梯大樓和小套房現在相當熱門。（示意圖／pixabay）

最誇張的是，這個鄰居最高紀錄曾讓其他住戶等20分鐘，「守衛都上去講，她說快好了，她老公在洗頭，要出來了」；而且晚上下班後，對方出電梯也一定要按延長，「讓延長自己關」。最後原PO忍不住標註問「#各位有遇過這種人嗎？」

看到貼文後，其他人也紛紛爆氣，「洗頭？要不要等他泡澡完啊！自私成這樣」、「洗頭會不會太誇張，超自私的」、「蠻無解的欸……因為都有繳管理費，也只能口頭勸說」、「還洗頭咧～等他洗好電梯都走一輪了」、「還有那種不等人的，明明看到後面有人要坐電梯，還進去後直接關門」、「這篇文章滿滿既視感」。

▲洗頭。（圖／pixabay）

▲原PO鄰居先生在洗頭，還占著電梯不給人搭。（示意圖／pixabay）

網友們也給出建議，「有監視器，列印下來讓大家看看」、「住戶大會直接說哪層樓、幾號，拿出來檢討」、「遇過有人電梯按著，剛好電話來了就按著電梯講電話，後來影片檔給主委自行處理」、「要求管委會把延長功能取消」、「延長開廢掉！延長開是給方便不是給隨便的」、「把延長功能關掉！請電梯維修員設定」、「很浪費電欸，還要大家共同分攤，取消這個鍵好了，要按叫她自己在外面按著開門慢慢等」。

有經驗的住戶則表示，「我家大樓應該其他住戶，不會允許這種情況發生，脾氣暴一點的直接就在樓梯間開罵了，而且肯定被提出來撻伐發生一次就提一次，一群退休的叔叔阿姨們講到讓人想找洞鑽，還會去按門鈴柔性勸導，所以蠻難發生的」、「住戶太柔性了，如果住戶集體到她家抗議，一次就嚇死了吧！」

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關鍵字：電梯延長大樓爆怨公社

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