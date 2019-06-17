競拍86次、延長1小時！　杭州「陽光海岸公寓」1.5億台幣成交

▲ 陽光海岸公寓 。（圖／翻攝自「51拍賣房」網站）

大陸中心／綜合報導

杭州市上城區一套總面積378平方公尺的房地產，10日上午10點在拍賣網站上開拍。整個法拍過程隨著2位競拍者的對峙，延後了將近1個小時，吸引了將近2萬多人圍觀，最終在整整24小時、經過86次競拍後，以人民幣3503萬元 （約新台幣1.59億）成交。

據了解，這次進行法拍的是上城區「陽光海岸公寓」的702室房產，房屋為南北朝向，可以欣賞杭州錢塘江畔一線江景，擁有4房2廳4衛1廚，主臥室的浴室內還設有一間桑拿房，建築面積378.01平方公尺，房屋起拍價是2333萬元（約新台幣1.06億），平均每平方公尺是6.17萬元（約新台幣27萬元）。

▲ 「陽光海岸公寓」702室房產在24小時後以3503萬元成交 。（圖／翻攝自「51拍賣房」網站）

在開拍的前23小時，這間房屋只有4次競價記錄，不過到了11日上午9點，時間來到最後的1個小時，競拍者突然陸續開始出價，短短時間競拍就一口氣達到了82次，最短甚至只間隔了5秒，就又有人來加價。

雖然這次法拍的增加幅度是10萬，但還是有實在等不及，幾秒內就立刻加價80萬。到了最後半小時，局勢演變成2位競拍者的對峙，一來一往的喊價，就這樣一直持續到10點53分，最後才終於以3530萬元的價格成交。

據悉，「陽光海岸公寓」總共有19層樓，地上18層，地下1層，位於上城區之江路與甬江路交叉口，是由「杭州濱江房產集團有限公司」開發的城市豪宅區，規劃198戶入住，整個區域內的二手房均價基本都要每平方7萬元以上（約新台幣31萬元），二手房源相當稀少。

這次法拍的原戶主，其名下的杭州房產（包括辦公大樓）就有12處被列入執行拍賣的名單中，在這間房屋拍賣前，他已經有3套房產參加法拍。

▼ 702室包含4房2廳4衛1廚 。（圖／翻攝自「51拍賣房」網站）