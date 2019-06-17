新北市4年房價跌近5%　蛋白區找1字頭房價非夢事

記者張菱育／台北報導

明年初總統大選即將登場，觀察過去總統大選之後，新北市的房價變化，發現屋齡在10年內的成屋房價有逐年下滑趨勢，2016年房價每坪均價32.11萬元，至2019年每坪降至30.65萬元，近4年房價跌幅達4.6%，專家指出，主要是因新北市成交較多為外圍區的1、2字頭物件，拉低平均總價所致。

根據信義房屋統計實價登錄資訊，新北市10年內成屋均價，從2016年的每坪32.11萬元，下滑至2019年的每坪30.65萬元，跌幅達4.6%；30年以上成屋，也從2016年的每坪29.65萬元高點，2019年下滑至每坪29.22萬元，跌幅1.5%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，有不少首購族因預算考量，選擇新北市外圍區域的新興重劃區購屋，房價約在1、2字頭，包括林口、三峽、淡水等區域，因此拉低平均總價。

此外，新北市屋齡在30年以上的成屋，2019年每坪均價約在29.22萬元，相較10年內成屋其實相差不遠，買方寧願提高一些預算、選擇新一點的房屋，因此若新北市有成交30年以上的房屋，大多是屬於生活機能佳、距離捷運站近的物件居多。

東森房屋淡海新市鎮加盟店店東沈雅純表示，目前淡海新市鎮的「海洋都心」，屋齡在5年左右，平均成交單價約21.8~25萬元，因為2房總價僅約700多萬元，因此吸引不少自住客及退休族購買。此外，淡海新市鎮也有機會找到1字頭物件，像是「皇城家天下」可以找到如此親民的物件。

