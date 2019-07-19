面鳶山景觀、綠能小學旁　「櫻花學」三代同鄰成區域大熱門

▲「櫻花學｣ 第三期品學區自5月開案以來，吸引不少首購、首換的客戶前來賞屋詢問。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

上市公司櫻花建設近年選定地靈人傑、古色古香的新北三峽老鎮作為進軍三峽首發建案，於中園國小旁推出面鳶山保護區永久景觀的「櫻花學」，一方面看中三峽老街周邊區域完整機能但新開案相對稀少，同時又能在純住宅區內盡享山林綠意美景的地段絕無僅有，因此先前一、二期共75戶皆不到半年內即完銷，目前第三期自5月開案以來也是詢問度相當高。

櫻花學專案經理表示，受到高房價推擠作用，先前已購客戶高達7成來自板橋、中和、樹林、土城等地區，希望能在預算內與家人一同享受優質環境、與自然和平共處的純住宅區。櫻花學面鳶山保護區，具備永久棟距、全無遮蔽，視野極佳，下樓3分鐘就可散步至中埔賞螢步道登山口，步行至山頂高度也僅300公尺，全程僅需30分鐘，相當適合樂齡族退休健身。

▲「櫻花學｣ 周邊生活機能充沛，是學區、採買、運動休閒、景觀樣樣兼備便利的住家環境。

同時，櫻花學位於主力推動綠能環保的「中園國小」旁，免過馬路、小朋友走路就可以上下學，傍晚、假日還可利用校園設施從事休閒活動，因此社區內許多住戶皆是同一家族相約入住，同鄰不同戶，方便彼此就近照應，仍可保有各自的生活隱私。平時生活圈仰賴三峽黃昏市場、中華路商圈，鄰近就有快捷公車，一班車到板橋、新店、中永和等地區，10分鐘就上高速公路，若從藍線捷運頂埔站搭公車回家也只要20分鐘左右。

▲「櫻花學｣ 走出家門就是書香校園，與樹海為鄰、享受芬多精的好環境。

櫻花學格局方正，戶戶2~3面採光，最受歡迎的A棟享受3面採光、前後陽台，在家坐享鳶山美景。除了風景優美、基地位置絕佳之外，軟硬體設備也是誠意十足！建材配備大雅廚具、林內三機，杜拜帆船飯店、圓山大飯店指定使用的美標衛浴設備、當層排氣、錦鋐氣密窗，並選用青葉銀立淨乳膠漆，臭味不殘留，守護家人健康，針對飲用水更安裝英國無鈉全效淨水器，守護全家人的健康。櫻花學第三期1樓大廳設置健身房、交誼廳及閱讀區等公設，房型以2~4房、28~50坪為主，現場開價每坪28~29萬元，預計2020年第二季可交屋。

▲櫻花學《品學區》規劃2-4房，方正、高坪效、大面窗的設計，獲得不少首購、首換族群青睞。

櫻花建設乃上市公司故營運資訊公開透明，相當貼心地提供售後服務卡，更在官網架設報修系統，日後住戶有任何屋況、修繕問題，都可以利用電話、傳簡訊或透過線上系統報修，訊息皆會直接連結公司高層主管，隨時掌握案件進度，提供即時完善的售後服務，成為讓人能安居樂業的友善全代宅。

【櫻花學】

接待會館：三峽區弘園街28號（中園國小旁）

洽詢專線：02-8672-2789

建案官網：http://bit.ly/2LXOovb

櫻花學LINE@： http://bit.ly/2QPY14A

更多精彩內容請看2019房產新勢力►►►