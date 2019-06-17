ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雙北這一區房價3字頭　捷運4年後通車站穩起漲點

ETtoday房產雲

▲▼北大特區。（圖／記者葉南州攝）

▲北大特區房價站穩3字頭。（圖／記者葉南州攝）

房產中心／綜合報導

台北市房價高居不下，新北市三峽北大特區因房價相對親民，過往最大缺點是對外交通機能不佳，但三峽北大聯外道路2015年通車後，加上當地望穿秋水的新北捷運三環三線計畫之一「捷運三鶯線統包工程」，施工腳步加快，預計2023年完工。交通建設議題帶動，加上人口持續大增，近2年不僅成為新北市交易亮點，新大樓房價更持穩在3字頭。

三峽北大特區，自2004年重劃完成，是以國立台北大學為軸心發展，由佳園路三段、學府路、復興路所圍成的棋盤式林蔭街廓，總面積約185公頃，並規劃有2所國中、2所國小、6處公園、3座停車場及車站等，住戶生活採買，以大雅路、學勤路的賣場店家為主，生活機能優越，近幾年建商紛紛大舉推案，而三峽區原本2007年人口僅7.3萬人，今年3月則已達11.6萬人，12年人口快速增長近60%。房市交易也成為亮點，新北市今年3月移轉棟數4613棟，較上月增加43.5%，以汐止與三峽成長最多，其中三峽106棟，較去年同期成長20.45%。

東森房屋三鶯區總經理廖麟鑫表示，三峽是新北市房價相對低廉區域，北大特區內，更有桃子腳完全中小學、龍埔國小及附設幼兒園、龍埔國中、北大高中等完整學區，具有教育一條龍優勢，吸引不少家長置產遷籍，還新增北大國小開校招生，當地因人口需求增加，周邊房市熱絡，交易量及房價皆持穩，近2年交易近1800件，平均房價每坪約27萬元。

廖麟鑫指出，目前北大特區10年大樓每坪30~37萬元，民眾熱門購屋總價帶1000~1500萬元，熱門路段除學勤路外，學成路新成屋多在每坪28萬元
，指標社區「將捷MIT」每坪32~39萬元、「台北大」每坪39~42萬元、「皇翔玉鼎」每坪30∼33萬元，估計在捷運三鶯線利多下，看屋量、交易量有望較去年再增1∼2成。

而鄰近北大特區的舊社區，屋齡15~20年中古大樓每坪約23~27萬元，熱門總價帶則在700~900萬元，廖麟鑫指出，未來三鶯線讓沿線三峽站、台北大學站價量皆增，熱區多集中在三峽站周邊，位於國慶路、近三樹路口，兩站皆地處重劃區和舊社區交界處，鄰近北大特區，房價卻比北大特區３字頭低，以1千萬以內2房車位物件最受歡迎，新案每坪25~30萬元，吸引首購族及退休族。

關鍵字：三峽三鶯線東森房屋房價北大特區

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

郭董宅開箱　1天150萬人搶看..

工人遺體借道運出　她控花480..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

他求救窗型冷氣隔音！網教用「2..

透明≠乾淨！專家曝3徵兆就該洗..

住電梯大樓！鄰居硬要開延長：先..

她退租凶宅一句話…房東急塞紅包

蘇志燮「和女子一起看房...」

30K死薪水買房法　網點關鍵第..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

越修越倒退　實價登錄2.0遭批..

三鶯線2023年通車　三峽區3..

杭州「陽光海岸公寓」競拍86次

中國第七次人口普查包含房屋調查

砍50萬元店租入駐　婚戒品牌租..

最潮農村體驗「鐵牛力阿卡」　帶..

拒絕梅雨季家裡溼答答　抓漏前必..

北市房價太高　7成購屋族無奈「..

桃園荒蕪腹地 「窯」身一變成特..

房市價量回穩　專家估交易量跨越..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366