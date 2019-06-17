雙北這一區房價3字頭　捷運4年後通車站穩起漲點

▲北大特區房價站穩3字頭。（圖／記者葉南州攝）

房產中心／綜合報導

台北市房價高居不下，新北市三峽北大特區因房價相對親民，過往最大缺點是對外交通機能不佳，但三峽北大聯外道路2015年通車後，加上當地望穿秋水的新北捷運三環三線計畫之一「捷運三鶯線統包工程」，施工腳步加快，預計2023年完工。交通建設議題帶動，加上人口持續大增，近2年不僅成為新北市交易亮點，新大樓房價更持穩在3字頭。

三峽北大特區，自2004年重劃完成，是以國立台北大學為軸心發展，由佳園路三段、學府路、復興路所圍成的棋盤式林蔭街廓，總面積約185公頃，並規劃有2所國中、2所國小、6處公園、3座停車場及車站等，住戶生活採買，以大雅路、學勤路的賣場店家為主，生活機能優越，近幾年建商紛紛大舉推案，而三峽區原本2007年人口僅7.3萬人，今年3月則已達11.6萬人，12年人口快速增長近60%。房市交易也成為亮點，新北市今年3月移轉棟數4613棟，較上月增加43.5%，以汐止與三峽成長最多，其中三峽106棟，較去年同期成長20.45%。

東森房屋三鶯區總經理廖麟鑫表示，三峽是新北市房價相對低廉區域，北大特區內，更有桃子腳完全中小學、龍埔國小及附設幼兒園、龍埔國中、北大高中等完整學區，具有教育一條龍優勢，吸引不少家長置產遷籍，還新增北大國小開校招生，當地因人口需求增加，周邊房市熱絡，交易量及房價皆持穩，近2年交易近1800件，平均房價每坪約27萬元。

廖麟鑫指出，目前北大特區10年大樓每坪30~37萬元，民眾熱門購屋總價帶1000~1500萬元，熱門路段除學勤路外，學成路新成屋多在每坪28萬元

，指標社區「將捷MIT」每坪32~39萬元、「台北大」每坪39~42萬元、「皇翔玉鼎」每坪30∼33萬元，估計在捷運三鶯線利多下，看屋量、交易量有望較去年再增1∼2成。

而鄰近北大特區的舊社區，屋齡15~20年中古大樓每坪約23~27萬元，熱門總價帶則在700~900萬元，廖麟鑫指出，未來三鶯線讓沿線三峽站、台北大學站價量皆增，熱區多集中在三峽站周邊，位於國慶路、近三樹路口，兩站皆地處重劃區和舊社區交界處，鄰近北大特區，房價卻比北大特區３字頭低，以1千萬以內2房車位物件最受歡迎，新案每坪25~30萬元，吸引首購族及退休族。