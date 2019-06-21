邊緣到不行！她列慘慘7現況…問「京華城倒了」會惋惜嗎　意外掀鍵盤戰

▲據悉，「京華城」目前已向北市提出申請作為住宅使用。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

「京華城號稱自己是全世界最大的球型建築」，一名女網友在PTT上討論京華城，說這間購物中心剛開幕時聲勢浩大，還有高空彈跳表演，熱鬧過一陣子後，現在卻「邊緣到不行」，除了附近學生、住戶外，沒有年輕人會特別去逛。文中也簡單講述京華城現況，最後她忍不住發問「京華城要是倒了會感到惋惜嗎？」

女網友在PTT的WomenTalk板上發問「京華城要是倒了會感到惋惜嗎？」文中表示，這間購物中心號稱是全世界最大的球型建築，「剛開幕時聲勢之浩大，還有超炫砲的高空彈跳表演，也確實熱鬧過一陣子」，現在卻相當邊緣。

接著，原PO簡單講述了京華城現況，「現在最流行的快時尚服飾店一間都沒有」、「櫃姐們因為太無聊常常聚在一起聊天」、「原本的化妝品專櫃區域變成賣場花車」、「影城開場動畫粗糙到慘不忍睹」、「美食廣場永遠那幾家，好吃的大概3家左右」、「最熱鬧的地方可能是湯姆熊」、「信用卡優惠一年比一年少」。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲京華城位在松山。（圖／記者湯興漢攝）

不過原PO也說，京華城還是有值得欣賞的地方，「像是騎士堡、baby boss，到現在都還很受小朋友歡迎，還有影城超級好吃的爆米花！」原PO說，她個人是不希望京華城倒，「畢竟都去那麼多年真的有感情了」。

女網友還表示，如果真的倒了的話，她最不捨的「會是他的空城感吧！」「尤其去B1走一圈，沒什麼店也沒什麼人，走完會莫名覺得很舒爽」。最後則問「大家對京華城的感覺如何呢？倒了會為他惋惜ㄇ？會想念京華城的什麼呢？」

▲京華城球型建築相當吸睛。（圖／資料照）

看到貼文後，其他人紛紛留言，有人相當不捨，「從小到大的回憶QQ」、「我也記得剛開幕聲勢浩大，現在怎麼會變成這樣」、「我也不希望這間店倒～這建築物很有特色耶！可以讓動漫店或展覽市集進住啊」、「別倒，我很喜歡耶」、「有宜得利跟大創，住附近的話蠻方便的」。

但也有網友說，「那啥？在哪？南部嗎」、「身為台北人我從來沒去過」、「不會，根本沒差」、「感覺一開始頭幾年似乎還可以？近年是只有小孩去才想去」、「倒了才會重生，新竹風城就是例證」、「很正常，很多建商也等著要那塊地，its business」、「動線超奇怪，然後櫃位太小」、「很希望他倒耶！裡面燈光昏暗櫃位陳舊」。

據悉，京華城購物中心是威京總部集團所投資的關係事業，於2001年落成，但在2011年因百貨經營不善，集團再度向台北市政府申請變更土地使用分區為住宅用地。日前公開標售，但今年3月二度流標收場，第三度標售預計6月27日開標。對於標售底價，受委託標售的戴德梁行僅表示，會刊載於投標須知中，但不會對外說明，據了解，是低於第一次標售的380億元。

►380億乏人問津 京華城降底價下月27日開標

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧