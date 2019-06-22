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跟川普當鄰居！海湖莊園旁1054坪豪宅出售…主臥佔126坪　估37億成交

ETtoday房產雲

▲▼拉佛利亞（La Follia）豪宅。（圖／擷取自Douglas Elliman）

▲拉佛利亞距離海湖莊園僅800公尺。（圖／擷取自Douglas Elliman）

國際中心／綜合報導

要花多少錢才能跟美國總統川普當鄰居呢？答案是至少需要1億美元（約台幣31億元）。這棟名為拉佛利亞（La Follia）的豪宅，位在美國佛羅里達州棕欖灘（Palm Beach），距離川普海湖莊園（Mar-a-Lago）只有短短800公尺，佔地1054坪，光是主臥就有126坪，換算下來每坪單價約在9萬4000美元（約台幣290萬元）。

▲▼拉佛利亞（La Follia）豪宅。（圖／擷取自Douglas Elliman）

▲2層樓高的玄關。（圖／擷取自Douglas Elliman）

拉佛利亞的前任屋主為百老匯製作人克雷默（Terry Allen Kramer），他在1993年以400萬美元買下這塊土地，並在1995年蓋了這棟豪宅。克雷默在今年5月去世後，房屋仲介以定價1億3500萬美元（約台幣42億元）欲將房屋出售，據傳將由佛州房產大亨勞倫斯（Lawrence Moens）以1億2000萬美元（約台幣37億元）至1億1000萬美元（約台幣34億元）買下。

▲▼拉佛利亞（La Follia）豪宅。（圖／擷取自Douglas Elliman）

▲主臥所附的浴室可供2人同時使用。（圖／擷取自Douglas Elliman）

這棟豪宅地點極佳，玄關也挑高2層樓，客廳、起居室皆以三色大理石打造。光是126坪的主臥就配有2人大小的浴室、2個更衣間還有辦公區域。還有6間讓客人或是傭人住的房間，當然也都是套房的等級，甚至還有約200英尺長的私人海灘。

▲▼拉佛利亞（La Follia）豪宅。（圖／擷取自Douglas Elliman）

▲附有如俱樂部般的聚會廳。（圖／擷取自Douglas Elliman）

除了這些「基本配備」外，還有一個健身房、電影廳、3個酒窖，1間配有吧台的聚會廳。當然，給「好野人」住的房子，當然少不了可以停名車的空間，拉佛利亞配有可停放5輛車的車庫，還有遊艇碼頭。

若是這棟豪宅順利出售的話，將可打破俄羅斯「化肥大王」雷波諾列夫（Dmitry Rybolovlev）在2008年以9500萬美元（約台幣30億元）買下川普「友誼莊園」（Maison de L’Amitie）的紀錄。不過該宅已在2016年拆除。

關鍵字：豪宅棕欖灘川普海湖莊園北美要聞房產雲

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