「台灣人瘋買房」每周花費4.5hrs看房　匯豐調查：熱愛房產全球第3

▲台灣投資人每人每星期花費4.54小時看房地產，奪亞洲之冠，是全球排名第3名。（圖／記者曾俊豪攝，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

根據匯豐集團《磚瓦之上》18日最新報告顯示，全球投資人每週平均花費3.5小時關注房產資訊，其中，台灣投資人每星期更花費4.54小時，奪亞洲之冠，是全球排名第3名，對房地產高度興趣的比例達8.26%，也就是說，關注房產資訊的時間比與家人談話的時間還要長很多。

根據報告指出，多數民眾沒到達買房的階段，就已經開始看房產物件，或閱讀相關雜誌資料、上網搜尋待售標的等。全球平均每人每星期花費3.5小時，顯示投資人對於房地產的關注是全球性的現象。

然而，台灣部分，平均每人每星期卻耗時約4.54小時關注房地產投資資訊，僅次於阿拉伯聯合大公國6.6小時、美國4.95小時，遠高於與自己父母聊天的時間（每星期平均1.23小時）多出3倍，也是與子女說床邊故事的時間（每週平均1.13小時）的4倍。

匯豐集團指出，在這些數據中，8.26%台灣投資人受訪被定義為「對房地產投資有高度興趣」族群，這些投資人每星期花費至少7個小時關注房產相關資訊，每10人就超過4人（44%）至少一季會查自有房產價格變化。

為了追求完美的買房時機，這些投資人更容易為了買房而延遲人生的重要進程，例如超過10%對房地產投資興趣的民眾延緩生育計畫，也有更高比例的民眾為了買房而延後結婚大事，其中，更有38%受訪者憑藉著房產第一印象而衝動購屋，而決定買房的重要關鍵之一是「風水」好壞。

對此，滙豐（台灣）商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，買房對多數人而言是人生最重要且金額最高的購買行為，因此民眾會花費心力研究房地產，因而延誤人生大事，但建議民眾買房前，需將整體財務規劃、家人和伴侶的意見納入考量，並與專業的理財顧問擬定資產管理計畫。

隨著看屋情況熱絡，信義房屋專案經理曾敬德指出，今年房市買氣相當不錯，是近3至4年來，交易量最有感的一年，買方包括新婚成家、家庭成員都有！