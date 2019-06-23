房客餵養浪浪！逃生通道堆滿飼料雜物　她怨愛心變質：門口屎味狂飄

▲ 鄰居在公共空間堆滿飼料。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

發揮愛心、照顧流浪動物固然是好事一樁，不過影響到周圍居民就不好了。一名網友日前在臉書抱怨鄰居，對方為了餵養流浪貓狗，在公共區域堆放超多飼料雜物，不僅堵住通道，且連公寓門口也時時飄著動物屎味，即使有滿滿的愛心也已經變了質，令人不堪其擾。

「整個門口都是屎味！」一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨同棟公寓的房客，她表示這位房客搬來以後，似乎會餵養附近流浪貓狗，進而在公共樓梯間堆滿愛心募款的飼料和雜物，無視牆上的標語，影響了大家的空間及環境衛生。

原po表示，公寓的門口不僅常常有動物排泄物的味道，連她的機車上也常出現貓尿，洗都洗不完；就算她把樓梯間的東西移開，對方還是沒有反省繼續擺放，「之前還在一樓樓梯旁放滿過一個月的大包垃圾，整個發臭還長蒼蠅。」

▲該房客雖有心照顧浪浪，卻影響到其他人的居住環境，讓愛心變質。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

苦主無奈表示，因為房子好像是房東委託別人所管理的，所以他們也都沒見過本人，不知道應該向誰求助比較好，「難道我該聯合住戶提出惡鄰條款請她搬離嗎？」

網友們見狀都直呼誇張，「這個已經妨礙消防逃生安全了」、「這個檢舉就好了」、「如果溝通無效先報環保局」、「愛貓人士你敢嘴？」、「亂餵養流浪動物，自以為有愛心，造成髒亂財損就開始裝死」、「小心被貓瘋的瘋狂人士看到，會被嘴到爆」、「小心一點，怕你被罵沒愛心……」、「東西也太多，這根本沒辦法走」。

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