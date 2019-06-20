電子產品業者強勢進駐士林夜市　月租84萬破租金紀錄

▲北市士林「圓山1號院」豪宅1樓店面。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

人潮就是錢潮，而熱鬧夜市商圈的店面更被視為「金雞母」，其中士林夜市內「圓山1號院」1樓店面，近期實價登錄揭露，百坪店面月租84萬元，換算單坪租金衝破8千元，創下基河路段單坪店租新紀錄。據了解，該店未來為電子產品業者進駐。

「圓山1號院」為士林夜市內知名豪宅建案，根據實價登錄揭露，「基河路30～60號」區段門牌今年4月有1筆租賃紀錄，總面積103.72坪，月租84萬元，換算單坪租金8099元，創下基河路段租金新紀錄。

「圓山1號院」屋齡3年，規劃住宅戶數80戶、店面8戶，緊鄰捷運劍潭站、士林市場及夜市，附近還有百齡國小、士林國中等，平日周邊人潮多，除了國際觀光客外、還有周邊學生族消費力道強勁。

▼北市士林「圓山1號院」豪宅。（圖／記者黃靖惠攝）



信義房屋士林劍潭店店長張漢崴表示，陸客、團客造訪士林夜市多團進團出，搭乘遊覽車都會在基河路段、近百齡國中路段停泊上下車，前幾年基河路段靠近「士林藥燉排骨」前方整排1、2樓矮店面租金行情最好，單坪租金最高達8000元，如今團客減少、單坪租金落在6000～8000元。

他說明，「圓山1號院」1樓多間店面被香港商買下、再轉租，看準目前夜市消費主力是自由行旅客居多，靠著捷運、公車交通接駁，所以基河路段越靠近捷運站店面租金越高。

他表示，「圓山1號院」店面前騎樓寬敞、鄰近捷運站、夜市核心區段，一旦入夜就變為打氣球、套圈圈等遊戲攤商設點、擺攤的絕佳路段，因為集客效應強、且店鋪坪數大，吸引國際連鎖運動用品店進駐。

不過樓上住宅行情可就沒店面身價好，2013年預售時期，高樓層成交單坪破百萬元行情，但去年卻出現單坪價格跌破百萬元的情況。

他表示，1樓店面前集客效應好，但對於樓上住宅利大於弊，因為人流多較複雜且伴隨吵雜等問題，呈現住宅、店面身價兩樣情的狀態。