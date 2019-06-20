富豪瘋買「真飯店式」豪宅　全台5大案最貴每坪近300萬

▲滿手現金的富豪們更瘋買「真飯店式」豪宅，由飯店提供buffet、商務管家等服務，讓返家如同回到飯店一樣舒適。（圖／pixabay）



記者黃靖惠／綜合報導

享受奢華豪宅設施已不稀奇，如今滿手現金的富豪們更瘋買「真飯店式」豪宅，由飯店提供buffet、商務管家等服務，讓返家如同回到飯店一樣舒適。《住展》雜誌統計，目前全台共有5件知名豪宅案正在銷售，包括北市大直「西華富邦」、松江南京「琢豐」、板橋「馥華艾美」及台中「勤美之森」與高雄「THE ONE」。

全台豪宅吹起「真飯店式」豪宅風潮，《住展》雜誌企研室經理何世昌解釋，有別於傳統的豪宅「飯店式」管理，而是建商與5星級飯店合作，打造頂級住宅、由飯店提供服務，至於飯店服務部分，又分非直營、直營2類型，以直營飯店與建商隸屬同集團，通常由飯店人員進駐社區作物管；若是非直營，則是建商與飯店業者簽約合作，飯店在約定期限內，提供設施與服務給社區住戶。

▼位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



何世昌解釋，早期豪宅採「飯店式」管理最令人詬病的地方，建商委託物業公司管理，費用太高，一旦移交給管委會後，為縮減人事管理費用，可能會降低原先服務品質，甚至是找不到適合的廠商合作，因而終止原先的服務，而「真飯店式」則由飯店來提供服務，與物業公司提供服務品質仍有差異。

何世昌也提醒，「真飯店式」豪宅，若是非直營飯店管理，未來建商移交管委會後，如雙方續約不成，也將終止服務，到時可能會影響到豪宅身價。

全台首個與直營飯店結合豪宅「西華富邦」，由同集團的萬豪酒店進駐，萬豪酒店不僅為社區作物業管理，也提供社區住戶所有飯店內的服務選項，甚至，假日還免費提供飯店buffet，另外「THE ONE」則由同集團旗下的遠雄悅來飯店，提供商務管家等服務。

▲勤美之森。（圖／勤美集團提供）



另外飯店非直營的「琢豐」與寒舍餐飲集團合作、「勤美之森」則與洲際酒店合作，住戶能夠使用部份飯店設施與服務。另，規劃中的「馥華艾美」則與艾美酒店合作，推測服務內容，應該與其他飯店豪宅相去不遠。

何世昌表示，早期台灣豪宅多主攻建築外觀、豪華公設等建築硬體上規劃來吸引買家，但現在豪宅已進階到「軟性服務」的層級，藉由提供細膩且多元的服務提升建案本身價值，代表台灣豪宅市場「由硬到軟」轉變。

他強調，早期「文華苑」與東方文華酒店簽約提供頂級服務，房屋身價自然不同，最高成交價突破單坪210萬元為慶城街周邊最高價；另外「西華富邦」單坪價格280萬元，締造大直重劃區最高價，其他如「THE ONE」、「琢豐」等案，也都創路段高價，另「馥華艾美」與「勤美之森」也可望賣出好價格。

▼全台真飯店式豪宅列表。（圖／住展雜誌提供）



又如豪宅案「元利信義聯勤」，雖然沒有與飯店結合，卻訓練一批專業的管家團隊，服務內容與品質足以媲美飯店，因而創造單坪299萬元天價。

何世昌認為，由飯店提供的物管、居家軟性服務，更能貼近富豪的日常需求，富豪更願意花大錢買單。在真豪宅建案頻創高價誘使下，預料未來轉而提升軟性服務內容的豪案會越來越多，成為房市新秀。