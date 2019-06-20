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「媽偷窺、兒騷擾」台南女嚇退租討錢　房東掏1張破千鈔…抓狂持刀：別逼我！

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「媽偷窺、兒騷擾」台南女嚇退租討錢　房東掏破爛千鈔…抓狂持刀：別逼我！（圖／翻攝自PTT）

▲女房東表示，該房間尚未租出去！（圖／翻攝自591租屋網）

網搜小組／綜合報導

「現在看到房東繼續出租，真的令人擔憂！」一名女網友曾在台南租屋，指控女房東會偷窺她回家，甚至闖入別的房客拿私人物品，嚇得她退租；怎料，她要討回押金時，房東只退一千元，接著拿菜刀威脅，最後原PO只能訴諸法律自保。對此，房東回應，是舊房客先破壞物品，事後雙方已和解，錢也全數歸還了。

這名女網友在PTT分享恐怖租屋史，時間回到2017年9月，她在台南仁德區找到一間4500元雅房，搬進去後，發現王姓女房東「過分熱心」，會問及感情私生活、干涉房內擺設、深夜催繳水電費，甚至還會偷翻垃圾，「時不時還會從一樓窗戶偷窺我們出門跟回家」，讓原PO心生畏懼。

直到2018年1月，當時剛放寒假，門外突然傳來激烈爭吵聲，房東疑似趁樓下房客不在家，闖入空門後，偷偷拿走私人物品，原PO當下知情，好奇出來關切，怎料出現一名陌生男子上前搭話，「談話過程中他突然毛手毛腳、搭肩、碰胸口、對著我耳邊吹氣」，她嚇得衝回房間，慌張收拾東西後，就離開租屋處。

原PO說，本以為陌生男是別樓層房客，沒想到是前科累累的房東兒子，「之前三個月才剛服完刑」，為了自身安全著想，她決定提前終止租約，也做好最壞打算，甘願認賠一個月租金。但棘手的是，當初為了殺價，原PO已預付整年租金和2個月押金，算一算仍有4萬多元在房東手上，於是友人陪同她一起協商退還金額，怎料房東顧左右而言他，過程中東拉西扯，鬧了老半天後，才心不甘情不願出門領錢。

半小時後，房東卻只掏出來一張破破爛爛的千元鈔，接著情緒失控邊哭邊叫，「摔了房門躲一陣子之後，又跑到廚房拿菜刀，對著我們三個人說不要逼她」，原PO一行人看傻眼，只好趕緊留下匯款資料，速速離開現場。

為了討回公道，原PO聯合樓下受害房客一起到派出所報警提告，才得知房東案件數不清，幾乎都是和房客發生糾紛。開庭過程中耗時又傷神，直到7個月後，「檢察官以緩起訴的條件和她交換」，房東才願意還回租金跟押金。至於房東兒子部分，原PO透露，「騷擾罪名成立，判決拘役五十天！」

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「媽偷窺、兒騷擾」台南女嚇退租討錢　房東掏破爛千鈔…抓狂持刀：別逼我！（圖／翻攝自PTT）

▲網友也嚇壞了！（圖／翻攝自PTT）

轉眼間，原PO偶然發現該間雅房又在知名租屋網上架了，就怕會有房客受害，擔憂喊話「無論是不是租屋族，希望大家都幫忙多盡一分心力，不要讓台南也生了一個『張X晶』。」網友看完文章後，紛紛抖回「趁人不在進房間，不能接受」、「幫高調，在外租屋真的要注意安全！」、「真的很可怕，租屋一定要小心，不要太快下決定，先跟鄰居聊聊」、「這是恐怖故事了」、「租屋族推 幫高調 遇到惡房東真的很慘QQ」。

對此，王姓女房東接受《ETtoday新聞雲》受訪，強調是房客先損壞電話與其他物品，「她又不承認」，當下才沒退還租金，事後雙方已和解，扣掉4個月房租後，已把剩下的錢歸還了。至於兒子與房客的糾紛，王女表示不清楚，透露兒子已搬去台北住了，其他問題不願再談，該間雅房也尚未租出去。

關鍵字：租屋退租房東押金租金騷擾

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