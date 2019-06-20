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急簽約「鼠蟑竄飛、隔音差、室友衛生差」　網曝租屋5血淚史：快搬走

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▲租屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房子有超肥小強亂竄，是不少房客的惡夢！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「在外租屋遇過最崩潰的事情？」一名網友分享5種租屋衰事，包括有蟑螂老鼠亂竄、下雨漏水、室友衛生習慣差、太陽西曬和隔音效果差等，引發不少租屋族共鳴，有人認為房東偷開門闖入，也令人超抓狂！

相信不少租屋族都有共同心聲，上班、上課忙中抽空找房，常常打電話給房東才得知已出租，不然就是去看房後，屋主現場告知，已被前一位民眾訂走了。因此有人往往看房還沒看仔細就急著簽約，直到入住後，才發覺屋況不盡理想，一名網友便在《PTT》提出5種租屋窘況，如下：

1.家裡有小強／老鼠

2.下豪大雨的時候會漏水

3.室友衛生習慣不佳

4.西曬熱到爆

5.隔音差，夜夜不得安寧

原PO認為，第4、5點第一時間看房應該可先排除，但前3項恐需住一段時間才知道，尤其發現老鼠亂竄，「應該是最崩潰的了，根本不敢抓，也不知道抓到之後怎麼處理吧！」

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急簽約「鼠蟑竄飛、隔音差、室友衛生差」　網曝租屋5血淚史：寧搬走賠錢　（圖／翻攝ptt）

▲在外租屋，也怕房東裝死擺爛！（圖／翻攝自PTT）

網友看完文章後，也分享一籮筐衰事，「明明說可以住到6/30 結果6/25就被趕」、「菸味超煩噁心，阿桑鄰居每次遇到就身家調查」、「修繕時發現牆壁裡有一幅畫，旁有註明不要再往裡面敲」、「走三步牆角小強，右邊喇牙，在走到廁所，看到另2隻小強、喇牙，原因旁邊是水溝」、「 被喇牙夜襲」、「絕對是5，還因此搬走賠錢」、「馬桶塞住，崩潰QQ」、「5，我根本沒半夜去看屋的經驗 發現隔壁棟都半夜團練樂隊，差點抓狂」、「樓下廟燒金紙」、「3…共用浴室打開門發現室友把頭髮收集在牆壁上」、「每個月都有東西壞～這個月是馬桶不能沖水QQ」、「室友幾乎每天帶不同男人回來XX，是雅房」、「我朋友開燈睡覺，醒來發現燈是關著的。（原來房東半夜進來幫他關燈）」、「12345全在一間房子裡中標過，血淚故事」、「2，颱風還把整間房變汪洋」。

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關鍵字：租屋小強老鼠隔音搬家

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