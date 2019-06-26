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避免踩雷！同居前必問5大問題...「可以帶朋友回家嗎？」專家曝相處關鍵

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▲▼ 情侶,同居。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲同居前必須先做好事先溝通。（圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

不論是情侶、朋友，每個人可能都會面臨與人同居的狀況，但是在簽下合約之前，有些狀況可得先好好釐清。美國威德恩大學人類性行為研究教授皮萊費里德曼（Sabitha Pillai-Friedman）表示，當伴侶要做出某些重大決定時，總是會先假設對方會做什麼選擇，「如果這些問題能開誠佈公地討論，就會減少失望與怨恨的空間。」那麼以下有5個問題，務必在同居前好好想想，或是開口問問對方。

誰該付錢？
 從這裡延伸出來的還有「誰負責購買日用品」、「哪些東西要平分或各自買」、「哪些是家中的必需品」。這些關於金錢的問題，最好在遇到之前就先說好。尤其以夫妻來說，最好要有一人負責統籌家中的開銷，很常見的一種衝突就是其中一人非常節儉，但另一人則相反。

還有一個就是家中的寵物問題，誰負責支付寵物的美容、醫療的費用，寵物只能待在客廳還是可以上床，那誰又要負責帶牠散步？若是兩人都要出遠門該怎麼辦。

最容易忽視的就是「信仰問題」，例如吃素的人可以接受餐桌上的葷食嗎？天主教或基督徒可以接受家中供奉道教神像嗎？專家指出，伴侶關係就意味著雙方必須在某些問題上妥協，避免雙方都感到不舒服。

▲▼ 情侶,同居。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一點點生活小習慣都可能造成感情破裂。（圖／取自免費圖庫Pexels）

租約該寫誰的名字？
 或者可以說成「房子該登記在誰的名下」，雖然討論這個問題會讓人有點不舒服，但必須正視「兩人可能不會永遠在一起」的問題。以免問題攤在眼前時會讓雙方措手不及。

購物跟飲食計畫是如何？
 簡單來說，這就是所有關於家務的問題。在開始同居之前，最好先找出每個人想負責管理的區域，例如有些人願意倒垃圾，卻拒絕洗衣服，有人可以洗浴室卻不想掃地拖地。如果能在同居前先商量好各自的負責範圍，那是最好不過的了。

對於邀朋友來家裡有什麼想法？
 換句話說，就是要了解對方的社交與生活習慣。有些人喜歡三五好友聚在家裡聊天小酌，或是打打電動，也有人回家就是要享受安靜的生活空間。前面說到，伴侶關係就是要互相配合，所以住在一起前，先搞清楚對方是夜貓族，還是早鳥族，也會對你們的同居之路非常有幫助唷！

同居的最終目的是什麼？
 皮萊費里德曼直言，這是所有伴侶最容易忽略的問題之一，是省房租、享受對方陪伴，還是以結婚為前提的同居。若是雙方可以有共識，也能讓彼此的關係更穩固。

關鍵字：情侶同居

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