馬來西亞房價超低！「900萬以內」爽買退休豪宅　香港人瘋搶黃金屋

▲馬來西亞和新加坡僅有一海之隔，兩國計畫建造跨國捷運。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

香港房價非常驚人，導致許多港人寧可飛國外置產，不少香港購屋者選擇到馬來西亞購買第二家園，作為退休生活地或是移民，包括吉隆坡、檳城、新山等城市，這些房地產的價格落在78萬元港幣（約新台幣300萬元）至227萬元港幣（約新台幣900萬元）區間，吸引了不少港人狂掃。

綜合外電報導，馬來西亞柔佛州首府新山市公開發售的21個公寓單位中，超過一半已經被香港人搶購一空，價格比香港便宜許多，而且有大量的房產可以慢慢挑選，約有35%的香港客戶購買馬來西亞房產作為退休或第二家園。

馬來西亞國家產業資訊中心（NAPIC）數據顯示，像是柔佛州房屋的中位數為8萬4000美元（約新台幣260萬元），反觀香港一間約9坪的公寓，比馬來西亞的平均空間還要小得多，總價卻超過6倍之多。與其他東南亞城市相比，新山市房價約是泰國曼谷一般住宅價格的一半，比鄰近新加坡的黃金地段「便宜20倍」。

「柔佛州的生活成本是世界上最低。」多數購買者計畫，馬來西亞成為第二家園，或是退休後的生活所居。由於馬來西亞政府提倡，非馬來西亞人可延長10年簽證，讓外籍人士願意在馬來西亞生活，並可以持這簽證購買超過100萬馬來西亞令吉（約新台幣750萬元）的房地產。

由於馬來西亞地產「供過於求」，因此難以作為投資升值，多數人購買僅為了居住及展開退休生活，而不是炒房。根據NAPIC資料，2018年馬來西亞約有3萬2000間住宅尚未售出，價值超過199億令吉（約新台幣1490億元），光是柔佛州就有6000多個房地產尚未售出去，成為馬來西亞最多房產的州。

▲馬來西亞新山港與新加坡相連。（圖／翻攝自Google Maps）