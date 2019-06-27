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看高樓層房！他心動「有30坪露台」視野超棒　網秒勸：對台人來說沒用

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▲▼雨遮、露台、陽台。（圖／記者陳韋帆攝）

▲無頂蓋平台的稱作露台。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

現在有些房子會設計露台或陽台，而兩者間也有些微差別，前者是沒有頂也無遮蓋物的平台，後者則是有遮蓋物的平台。一名網友貼文發問「大露台能做什麼呢？」說最近看到一間高樓層的房子有30坪露台，整個視野很棒。沒想到卻有不少網友勸，「30坪露台？先做防水吧，哈哈哈」、「對台灣人來說沒什麼用。」

這位網友在PTT的home-sale板上發問「大露台能做什麼呢？」文中直問「想問大露台能做什麼利用呢？除了種花種樹，可以做小小的戲水池嗎？吊床、鞦韆這些應該是可以，那其他的呢？」並問其他人，看過最有印象的露台是拿來做什麼。原PO也透露，會這樣問是因為最近看到一間高樓層有30坪露台，整個視野很棒。

看到貼文後，馬上有人勸，「30坪露台？先做防水吧，哈哈哈」、「偶爾曬曬棉被，不過要清理很麻煩……我社區的住戶常常靠北樓上亂丟煙蒂垃圾」、「外國人喜歡開趴，penthouse才有用，台灣人沒什麼用，至於說弄戲水池喔？你防水沒做好大概會被告死，而且承重問題很大，水1立方米=1噸，想想會有多大的承重」、「有露台的房子我認為比較適合有小孩的家庭，年輕人真的有點浪費。」

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO說，最近看到一間高樓層有30坪露台，整個視野很棒。（示意圖／記者林敬旻攝）

有網友則是分享自己的情況，「我家在5樓有個快10坪的露台，剛開始還找人來造景，結果最後還要花錢清理，真的不要搞太多，弄弄升降式曬衣架就好了」、「我家也是，弄一堆庭院，最後還要抓蛇摘蜂窩殺螞蟻」、「烤肉喔？我印象中近20年，我只有在自己家烤肉不到5次，要烤就去外面烤肉店就好，還不用準備東西。沒屋頂的露台，放層架2、3年就爛掉了，最後就變成大垃圾。」

但也有人推露台，「如果有小孩，溜滑梯、盪鞦韆當然通通買回來！放小孩超好用。充氣水池夏天用」、「去好市多買那個倉庫，還可以種花草，偶爾可以烤肉」、「只能接受高樓層露台，種花、養狗、烤肉都很棒的」、「我家的拿來養狗給你參考」、「我喜歡朋友來家裡開趴，吃吃喝喝，在室內烤肉會臭臭，裝潢也會有味道，在陽台烤肉剛剛好。」

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關鍵字：露台買房PTT

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