窗型冷氣不要了！他問該回收OR安裝師傅帶走　過來人勸選這項：不然很麻煩

▲窗型冷氣要汰換的話，該找回收商還是請安裝業者拆除呢？（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

東西用久難免要汰舊換新，有些小家電還能丟回收車，大型家電就比較讓人傷腦筋。一名網友表示，家裡有一台不滴水的窗型冷氣不要了，先是問「還有沒有價？」接著也問，該找回收商還是空調業者來拆除搬走比較划算。看到貼文，有經驗的網友馬上表示，「能讓師傅帶走就盡量帶走，現在自己載去回收不划算。」

這位網友在《Mobile01》發文請教舊冷氣回收問題，表示家裡有一台「K牌不滴水窗型冷氣，5KW」不想要了，「不知道還有沒有價？是該找回收商或是空調業者來拆／搬比較划算？」看到貼文後，馬上就有人說「如果免費送人，就有人願意免費幫你拆，那就是最大的價值了」，但原PO則回應「了解，不過就算是免費，也希望是有專業程度的來拆比較保險，處理得也漂亮。」

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▲原PO表示，家中有窗型冷氣，但不想要了。（示意圖／pixabay）

其他人則紛紛表示，「你找中古回收商來幫你拆，也許還有一點點的殘值，但你說處理的漂亮一點這就不太可能了」、「不舊機回收折3000嗎？還是你那縣市沒補助？若沒補助，一般就找裝冷氣的拆機回收搬走，他們不收費，把舊機回收賣掉，當做拆機回收搬運的工資」、「最近親戚剛換冷氣，被表明舊窗型冷氣要拆要1000元的拆機費，後來去幫忙拆下來給他們載走、0元，給你參考」、「舊家電能讓師傅帶走就盡量帶走，現在自己載去回收不划算，回收價越來越差了。」

不少網友則說，現在回收根本就拿不回多少錢，「舊機賣回收場最多只給台幣500，現在政府有補助，很少人會買中古冷氣」、「看有沒有認識的、感情很好的冷氣行願不願意幫忙，不然出一趟車去賺這500不划算」、「前年舊換新，在y購物買的，舊的想說是好的就留下，被收1000拆機費，後來也用不到給人也沒人要，拿去廢五金オ100多塊。」

▲許多網友認為，還是請安裝冷氣的師傅幫忙拆除、帶走最省事。（示意圖／pixabay）

有經驗的過來人則現身說法，「通常如果是快報廢的機，中古商不會收～我之前才3年的H牌窗型客廳用的，中古開價2千～我就直接送給幫我搬家的老闆了」，這位網友說，基本上就買新機，舊機請對方幫忙回收，這都是在基本安裝服務內，反正一定要安裝師傅幫忙拆機，「我最近也剛換洗衣機～也是被安裝師傅直接載走～不然很麻煩。」

至於原PO希望「處理得漂亮」，就有人打槍「窗型要怎麼拆得『漂亮』？不就整台從鐵架上抽出來。鐵架用螺絲固定在牆上或鋁框，自拿工具拆下。至於還原，自己想辦法」，他說，冷氣機很重，一般一個人搬不了，更別提要從高處搬下來，「一台回收才幾百元，有師傅要幫你搬下，你就要偷笑了。」

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