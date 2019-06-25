北市總價2千萬內買內湖最夯　新北人千萬內偏好中和

▲近一年總價在1000~2000萬間的交易案件以內湖區最多。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

現在市場以自住的剛性買盤為主，總價為民眾買房的首要考量，根據民調發現，台北市民眾購屋總價在1000~2000萬元間，而新北市則在600~1000萬元間。此外，預計購屋的熱門行政區，台北市為內湖區、中山區及文山區；新北市則為中和區、新莊區及淡水區。

根據永慶房屋第3季房產趨勢調查顯示，有意在台北市購屋的民眾，約有43%預計的購屋總價在1000~2000萬元間，進一步觀察近1年實價登錄資料，排除2年內新屋交屋後，總價在1000~2000萬元間的交易案件，以內湖區最多，成交量有564件，其次為中山區423件，第三則為文山區416件。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，內湖區有科技產業園區吸引就業人潮，區內大型百貨商場林立，採買機能強，加上綠覆高，生活環境宜人，吸引不少民眾來此購屋，而該總價區間成交不少公寓型產品，成交單價在每坪38~50萬元間。

至於新北市，有53%的消費者，預計購屋總價在600~1000萬元間，而該總價區間，以中和區近1年成交907件最多，其次是新莊區807件，第三則是有757件交易的淡水區。

謝志傑指出，中和區人口多，購屋需求也高，總價600~1000萬元主要成交公寓型產品，熱門路段有中山路二段、景平路、興南路二段、圓通路及連城路；新莊區以電梯大樓及公寓型產品，成交約佔各半；淡水區則主要成交電梯大樓產品。

他提醒購屋民眾，目前美國聯準會已停止升息，且不排除下半年降息的可能，而我國央行利率已連12凍，房貸利率持續低檔徘徊，另外，房價在經歷修正後，已來到平盤整理格局，有意購屋的民眾，不妨趁此時，多做功課，晉身有殼一族。