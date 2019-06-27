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投資神話破滅！雙北車位待租率創3年新高　租金跟跌

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▲台南市「平實公園地下停車場」，從6月20日起30日止開放民眾免費停車，7月1日起正式收費，歡迎民眾多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雙北地區停車場月租金年減幅最高達7％。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃靖惠／綜合報導

大台北寸土寸金，不僅人住的房子要價不斐，連同停車位也要1、2百萬元起跳，但仍有投資族看準車位入手門檻低，又不需要額外裝修費用，且即可轉賣或者是轉租，吸引想穩定收租的置產族，不過根據統計，雙北最近3年車位待租率，攀升3成創新高，且租金調降最多7%。房產業者表示，愈來愈多民眾「逐捷運而居」、擁車數逐漸減少，，導致車位供給量增、租金跌，顯見車位已不再是投資的不敗保證。

根據《屋比房屋比價平台》統計，雙北網路待租車位件數今年上半年達779件，與前年同期相比，待租量最高增加2～3成，創下近3年新高。
▲▼雙北地區停車位待租情況統計。（圖／屋比房屋比價平台）

新北市各行政區待租車位數量前5名區域，分別是中和區、板橋區、三重區、新莊區、永和區，共有190件，與2017年相較年增幅4成，其中中和、三重、新莊3區，增幅最高超過50％。

另外，北市各行政區待租車輛數量前5名，分別為中山區、大安區、信義區、中正區、松山區，共有306件，與2017年相較年增幅2成，其中大安區、松山區2區，增幅最高達2～3成。

再將「待租量」與「車位租金」兩項交叉比發現，雙北目前車位待租量體較大的區域，都出現「待租量增」與「月租金跌」的狀況。

▲▼雙北地區停車位待租情況統計。（圖／屋比房屋比價平台）

雙北車位月租金近2年出現2～7％減幅，其中待租增幅最多新莊區地區，去年1個車位月租3093元，今年卻降2883元，減幅達7％，另北市待租增幅最多松山區去，去年1個車位月租4569元，今年卻降至4297元，年減幅達6％。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，以往雙北人口密集，車位需求殷切，導致車位租金水漲船高，不過隨著近年雙北捷運系統開通，愈來愈多民眾沿著捷運而居，使得家庭購車與租車位需求逐漸減少，依據交通部資料可發現，雙北市家庭平均自擁車數都約1.3輛，低於全台平均1.5輛，同時也是六都中最低縣市。

▲▼雙北地區停車位待租情況統計。（圖／屋比房屋比價平台）

陳傑鳴指出，以目前雙北車位待租量前5大區域來看，近年都陸續有捷運開通經過，導致車位供給量增、租金跌，顯見車位已不再是投資的不敗保證，再加上民眾「逐捷運而居」比例增加、擁車數逐漸減少，建議車位主若要順利出租車位，可以適度調整租金，增加承租意願，才可以降低空租的時間。

關鍵字：停車位投資不敗月租待租率屋比停車租金車位

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