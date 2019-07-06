全球最貴荒地！倫敦豪宅淪廢墟「天花板塌陷牆壁發黑」數十年沒人住

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國際中心／綜合報導

入住豪宅是許多人嚮往的生活方式之一，英國倫敦北部的「億萬富豪大道」（Billionaires Row）就有66棟奢華別墅林立。只不過，其中許多豪宅已數十年無人居住，淪為廢墟，讓房地產開發商直呼這是「全世界最昂貴的荒地之一。」

綜合外媒報導，這條道路的正式名稱為主教大道（The Bishop's Avenue），許多豪宅持有者在1980年代以約莫100萬英鎊的價格購入，如今這裡一棟棟獨立式豪宅以1500萬英鎊的價格求售，比英國平均房價23萬英鎊高出約65倍。

只不過，根據網友今年3月底所拍攝的畫面，許多樓層天花板坍塌、外牆龜裂、地板滿布碎石，草坪雜草叢生，大片蜘蛛網覆蓋著窗戶。房地產開發商Anvil Varma形容，這裡是「全世界最昂貴的荒地之一。」

根據《衛報》2014年的調查，主教大道（The Bishop's Avenue）上至少有16棟豪宅處於廢棄狀態，其他部分建物則是被拿來短期使用，部分房屋則是被改建成豪華高級公寓與辦公室。

據了解，這條億萬富豪大道曾有世界知名藝術收藏家Poju Zabludowicz、英國出版業巨頭（Richard Desmond）等人住過，而小賈斯汀（Justin Bieber）也曾以每月10.8萬英鎊的價格租下一棟超級豪宅，內有15間臥室。