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代銷通知下月要漲價！他問是否代表「賣不好可殺價」　網幫分析：不是話術

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▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO在2個月前看房。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

「代銷說下個月要漲價了？」一名網友表示，他2個月前在住家附近看房，上個月代銷打來，說降價要談，但原PO不滿意價錢。結果最近代銷告知，下個月要漲價，他則說再漲就不買，對方回應可以討論。原PO最後表示，他近日看建案號稱熱銷9成，忍不住問，是不是因為賣不好、他是不是可以準備去現場殺價了。

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他2個月前在住家附近看房，上個月接到代銷的電話，說要降價跟他談，但價格他不滿意。「結果代銷今天Line我，說這陣子要不要過去看看，下個月要漲價了。直接回她再漲就不買了，她也只是回應可以討論看看。」原PO最後表示，他近日看該建案，號稱已經熱銷9成，「現在的情況是不是賣太爛可以準備去現場殺價了？」

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO說，代銷最近告知，下個月要漲價。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，不少人也驚呼，「我也遇到一間通知說下個月要漲價的（預售屋）……到底……」、「代銷漲價+1，最近房市滿熱的，這兩個月看的10幾間房都在兩個禮拜內賣掉」。其他人則表示，「最近市況的確比較熱」、「難道要跟你說下個月降價，這個月趕快買唷XD」、「最近真的一堆在買房」、「預售的話，上報打廣告前後開價會漲一點點」、「真的很多自住的在買啊XD」、「也可能是真的漲，看你要不要賭了。」

原PO也在留言處和網友一起討論，「我原本看的房型A棟剩頂樓了，現在要買矮一點到樓層剩B棟了，不過也14F以上了，好像這陣子房市很熱」。雖然有人認為代銷是話術，「一般銷售到一定的量就會調整售價～看建商要求」、「話術，原本好的不給，然後我說不要馬上就端出來。」

▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲原PO好奇問，是不是現在可以準備殺價了。（示意圖／pixabay）

但也有許多網友說，「這不是話術，好幾個建案都講一樣的話，感覺是真的」、「我社區完銷了，也確實開價有漲」、「應該是風聲說降息，開價又要上調」、「賣到沒壓力就漲。我簽約時也說要漲，簽完約過1個月開價多100（同一戶，當初考慮但沒買，後來同事去看就QQ。」

還有人說這陣子市場真的熱，「很多大家不看好的，這陣子都成交了，建議真的喜歡也符合口袋深度，就去談談吧」、「建商真的對市場的反應比較快，買房的就多問幾家，就會有感覺熱不熱了，基本上我了解下來的結果，也是最近比較熱，應該是這兩年累積的能量正常發揮，名叫：遞延買盤」、「基本上代銷沒唬你，只是少說一句下個月折價幅度也創新高－－我的房子就這樣，漲的是牌價又不是成交價。」

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關鍵字：代銷買房話術漲價PTT

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