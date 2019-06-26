30年海鮮餐廳撤走了　「寶雅」強勢進駐蘆洲集賢路

▲寶雅首度進駐蘆洲區集賢路商圈。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市蘆洲「集賢路商圈」堪稱當地最強商圈，沿街連鎖餐飲、戶政事務所、銀行等，民眾逛完一條街吃喝、採買不成問題，也吸引台灣本土美妝用品連鎖店「寶雅」插旗，首度進駐蘆洲展店，租下營業近30年「大風車海產餐廳」原址2層樓獨棟店面，預計本月29日開幕，房產業者初估，店租約15～20萬元左右，由於租金價格相當不錯，店面投報率直逼3％。

集賢路銜接蘆洲、三重兩區，為當地重要聯絡道路，且開車10分鐘，行經重陽大橋抵達北市，沿線兩側有戶政事務所、銀行、圖書館、咖啡店及連鎖餐飲、家樂福等生活機能，平日人車潮多，且食衣住行多半仰賴該路，街邊店面吸金程度可想而知。

原先於集賢路段的「大風車海鮮餐廳」營業近30年，有2間不同場館，其中1棟去年底關閉後，目前只剩下門牌359號仍在營業。

▼寶雅首度進駐蘆洲區集賢路商圈。（圖／記者黃靖惠攝）



記者今天實地走訪現場，「大風車海鮮餐廳」門牌399號現址，為一棟2層鐵皮建物，已經掛上「寶雅」店面招牌、內外可見披掛施工用帆布，以及裝潢機具，經查官網載明，該店預計本月29日開幕，也是「寶雅」首次插旗蘆洲區。

大風車海鮮餐廳經理黃秀麗說明，「大風車餐廳」承租將近30年土地，一樓面積近百坪，每月租金20多萬元，但去年餐廳投資人意見分歧，決定不續租，因而地主收回土地，再轉租給「寶雅」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，若以該店百坪面積計算，單坪租金可達1600元，月租金達15～20萬元左右，由於租金價格相當不錯，店面投報率直逼3％，至於當地整體平均投報率則在2%-2.5%。

陳炳辰表示，「寶雅」美妝品牌商品價格親民化，確實具備民眾隨手買、隨意逛的優勢，全台展店狀況都相當不錯，進駐後可望維持一定水準的客源。

▼寶雅首度進駐蘆洲區集賢路商圈。（圖／記者黃靖惠攝）

