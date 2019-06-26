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3房公寓月租4.7萬？網友酸不如買房　房仲：合理價

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲租金多少才能讓一般人接受？示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張菱育／綜合報導

「可菸可寵難得物件太划算，租金4.7萬元」，一名代管者在網路社團上，刊登租屋物件，說是大安區3房電梯公寓，但是這樣的高額的租金，讓不少網友酸爆，說這樣的租金，還不如拿去買房。

一名代租代管業者在《Facebook》租屋社團上，刊登一筆租屋案件，大安區鄰近捷運東門站、3房2廳2衛的5樓電梯公寓、40坪、可菸可寵、適合家庭、同學朋友同住、傢俱設備齊全，可隨時入住，每月租金4.7萬元，不含管理費700元。

▲▼ 業者在社團上刊登3房月租金4.7萬元，被網友酸爆。（圖／翻攝自Facebook）

▲業者在社團上刊登3房月租金4.7萬元，被網友酸爆。（圖／翻攝自Facebook）

看到貼文後，許多網友紛紛留言，「太貴了吧，大安區這我看我公司的隔壁住戶租3萬初左右，坪數也是40左右，格局還很方正」、「4.7萬都可以自己買房了，幹嘛租」、「4.7萬可以在台北租一間有電梯的小豪宅了」、「我拿來繳房貸也划算。」

似乎原本刊登的內容還是無電梯的物件，導致不少網友酸說，「5樓沒電梯？這樣誰想租阿？」後來原PO將內容調整，並加註說明，「感謝大家熱烈回覆，PO文誤植已改為有電梯，目前已有預約看房了，祝福大家都能找到適合的房子。」

信義房屋永康信義店主任王奕昕指出，捷運東門站附近的租金行情，若是3房公寓，月租金在3.5~4萬元左右、3房大樓月租金則要4~5萬元。該出租物件因有電梯，屬於華廈型產品，開價每月4.7萬元，算是合理價，但是此區承租3房的租客較少，除非是為了小孩的學區需求，才有可能承租此區。

王奕昕說，此區出租產品最大宗，還是1~2房的10年內新大樓，有酒店式管理的套房，月租金約2.5~5萬元；2房月租則在3.5~5萬元間，此區因屬於永康街、東門商圈，不論是房價還是租金都偏高，因此租客大多是商務客、或來台洽公的外籍人士。

關鍵字：東門站租屋Facebook公寓電梯可菸可寵3房

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