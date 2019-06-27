北台灣4.2萬預售餘屋積累　專家警示：明年新建餘屋量恐衝10萬

▲北台灣預售案餘屋約有4.2萬戶。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

近3年北台灣預售屋供給約10萬戶，其中去化僅有5成多，據市調業者統計，尚有約4.2萬餘戶待售。其中，新北市堪稱北台灣預售案賣壓最重縣市，共計近1.6萬戶待去化。細就行政區來看，則以A7重劃區所在的桃園市龜山區，預售餘屋約3204戶，預售賣壓最重。而台北市堪稱北台灣賣壓最低區，剩餘戶數不到3千戶。

據《住展》雜誌統計，北台灣近3年，預售屋可售戶數超過10萬戶，未售出的剩餘戶數，仍有4萬2702戶，較去年同期，又增加約2821戶。其中，預售屋剩餘戶數，以新北市最多，將近1.6萬戶，其次為桃園市與新竹地區。分就行政區來看，桃園市龜山區，預售餘屋共計3204戶最多，其次是桃園市桃園區的3148戶，而新竹縣竹北市有2387戶，位居第三高。

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，新北市預售餘屋量，幾乎集中在板橋、新店、汐止與土城等4區，桃園市則普遍集中在桃園、龜山、中壢、楊梅等區塊，「雖然新北市剩餘戶數，多出桃園近3千戶，但比較2區去年買賣移轉棟數，新北市單年成交量，比桃園多出約2.2萬棟，市場消化能力，顯然高出一籌。」何世昌認為，如果把去化量納入考量，則桃園市未來賣壓，恐將比新北市更大。

其中，號稱北台灣預售餘屋賣壓最大的龜山區，總計預售餘屋達3204戶，等同於在無新供給的狀況下，在今年僅餘的187天內，若想去化完畢，得一天賣出至少17戶。

何世昌警示，龜山區預售供給量，大多來自於近期推案火爆的A7重劃區，「大多數建案工期，還需要2~3年，預料2021年會出現大量交屋潮。若去化不順，屆時新建餘屋賣壓，會更為顯著。」

何世昌進一步解釋，內政部統計至去年Q2止，全台新建餘屋已達8萬戶。但新建餘屋為落後數據，落後時間約為1年左右。假如北台灣預售餘屋持續增加、且年度平均銷售率維持4成多不變的話，估計最快在2020年，全台新建餘屋可能會達到10萬戶，屆時賣壓將不容小覷。