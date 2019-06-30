天使部落遺世獨立僅餘15戶　仲介助重整家園

▲信義房屋竹一區志工來到部落，將雜亂無章的雜草修剪整齊。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

「比亞外」一個極少被外界提起的泰雅部落，15戶人家過著遺世獨立的山林生活。信義房屋志工前往桃園市，這個被譽為「天使部落」的泰雅族部落，除了替部落注入朝氣及活力，並與部落的居民並肩努力，拿著掃帚、除草機，一起打掃主要的對外幹道，使部落的綠地重見陽光，也讓路歸路、樹歸樹，蝴蝶花鳥皆處處。

位於北橫公路上的泰雅族部落「比亞外」Piyaway，是一個人口僅百餘位，戶數共15戶的超迷你部落，沒有大溪、角板山的旅遊資源，也沒有拉拉山的高知名度，是一個很容易「不小心錯過」的部落。

年輕人為了下一代的教育問題，還是非得往外地移居不可，因此，現在設籍於當地的人口雖有100多人，但實際生活在這裡的卻只有5分之1，約20~30人。對於一個人口不到30人的超迷你部落來說，外比亞的腹地實在廣大，加上高齡化的人口結構，讓部落內的許多推展或建設計劃只得延宕。

信義房屋竹一區志工來到部落，捲起袖子，拿起掃帚與畚箕，有人負責清掃落葉，有人負責清運雜草，甚至連平常沒有操作過的除草機，在比亞外居民的指導之下，志工們也能立刻上手，將雜亂無章的雜草修剪整齊，使得綠色植物圍籬重現整齊劃一的景象。

「人多好辦事」，帶著志工一起服務的信義房屋執行協理王惠平說，平常大家生活在步調緊湊的都會區，不但工作忙碌，生活上要面對的問題也不少，因此雖然做志工要付出很多的身體勞動，但如果帶著一顆感恩、奉獻的心，這樣的勞動不但滿足且開心，加上部落的人口少，又以高齡者居多，因此信義房屋志工能用自己的雙手，提供部落最實際的幫助，「讓每個人都很樂於付出、樂在付出。」