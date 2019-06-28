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想住夜總會旁！台北男求買福地宅　網神串激爆「2字頭」…冷氣錢省了

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▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO不信鬼神，求買便宜房子！（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友透露，在台北租房貴森森，有打算買屬於自己的小窩，但房價實在高攀不起，他索性採取逆向思考，想找墳墓附近的房子，「價位應該比較低」，引發眾多網友熱心解答。

這名男網友到台北工作打拚，感嘆部分薪水都賺給房東，他猛然一想「不如買間小套房自住」，但身上自備款有限，房子只能選擇雙北蛋白區、郊區地段。由於原PO沒有任何宗教信仰，最近突然靈光一閃，直呼「墳墓附近的房子價位應該較低」、「算是一項買房的利多吧！」

想晉身有殼一族的原PO好奇在《PTT》以「大臺北交通便利的福地（墳墓）宅」為標題發問，希望房子位置離捷運、公車不超過10分鐘。目前他上網查過，「研究院三段有機會便宜些」，希望可獲得更多推薦的區域！

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▲▼想住夜總會旁！台北男求買福地宅　網神串激爆「2字頭」…冷氣錢省了（圖／翻攝PTT）

▲網友建議，凶宅可能更便宜！（圖／翻攝自PTT）

該文章掀起熱議，大批網友熱心回應「林口龜山A7，有捷運有學區」、「六張犁麟光站那邊，在大安區信義區算超便宜」、「買靠近殯儀館的房子，大概會掉1至2成價格」、「六張犁不便宜，要麟光站靠山才有希望」、「深坑有人跟我說也看得到墓地，到動物園站騎車或許十分鐘」、「板橋殯儀館附近嗎？老公寓應該有2字頭，搭橘5號10分鐘內可以到新埔站」、「文山區福興路周邊有一大片看得到的，夏天走進去真的滿消暑的XD，有公車到萬芳醫院站」。

撇除福地宅，其他人則建議，「台北市福地宅並沒有比較便宜，但是通常偏遠、增值空間有限，沒有宗教信仰，可以去找車庫上的二樓，比較有機會便宜」、「如果你不怕福地，要不要考慮買凶宅？」、「真的要買套房的話，可以選林森一帶老套房，價格相對低且地點好」。

關鍵字：夜總會墳墓福地宅買房租屋

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