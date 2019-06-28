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建設利多撐腰　台中5月交易創41個月新高

ETtoday房產雲

房產中心／綜合報導

5月房市量能揭曉，台中市整體買賣移轉量達4141棟，創41個月新高，月增率高達25.6%，是六都中最暢旺的表現！其中以北屯區、西屯區及北區交易量最多，首購族撐場的區段則以三井OUTLET周邊的清水、沙鹿為指標。

去年北台灣成交量持續低迷，台中相對表現亮眼，今年氣勢延續。永慶房屋業管部經理謝志傑表示，台中建設話題不斷，包括鐵路高架化、捷運綠線等帶動房市買氣。台經院副研究員劉佩真觀察，台中擁有8個園區建構而成的產業廊帶
，堅實的產業基礎帶動居民所得上升，讓台中餐飲與零售業都表現得可圈可點，加上交通便捷的支撐、相對合理的房價，讓買氣保持平穩，建商也勇於推案。

▲▼台中房市。（圖／ETtoday）

台中港經貿區為中部貿易貨品進出重心，近年周邊房市開始發展。（圖／ETtoday）

值得留意的是，大台中科技走廊之中，台中精密機械園區鄰近嶺東科技大學，產業與學區雙優勢，成為自住首購客首選，今年最受矚目的新案就屬「豐邑菁科城」。此外，大里台中軟體園區，近年則以藝術人文吸引目光，周邊熱門推
案為「坤悅JIA」、「茂美洋」，市場詢問度高。

▲▼台中房市。（圖／ETtoday）

台中港經貿區為中部貿易貨品進出重心，近年周邊房市開始發展。（圖／ETtoday）

今年推案估2100億

台中市不動產公會預估，今年全年推案量將達2100億元，較2018年的1862億元成長12%。推案規模最大的北屯區，以捷運機廠特區為主力，整個海線則以濱海的市鎮中心重劃區最多。北屯區500億元規模最大，太平區300億元、台中
港特區100億元，其中烏日高鐵特區有300億元，光興富發指標案「夢幻誠」就達170億元，是近年最大。

▲▼台中房市。（圖／ETtoday）

大里台中軟體園區以藝術與人文著稱，目前周邊有「茂美洋」、「坤悅JIA」等案。（圖／ETtoday）

大台中不動產公會市調委員張欽輝指出，去年原台中縣區都還找得到1字頭的大樓新案，唯獨鄰近中科的大雅區完全站上2字頭，目前最暢銷的，就屬台74號沿線、縣區總價550~850萬元的產品，北屯、南屯、烏日等地則以650~850萬
元最好賣。台中市不動產代銷公會理事長林傳傑認為，清水、沙鹿等海線房市，在三井OUTLET利多下帶來買氣，也是首購族「住得起也買得起」的生活圈。


營建成本趨高 房價將上漲

整體而言，台中房市將量增價微揚，張欽輝指出，由於房貸利率來到歷史次低的1.617%，加上營建業缺工、政府取消停車獎勵、地價高漲等因素，讓利已到極限，必須反映上漲成本。

關鍵字：台中港經貿區台中市房產三井OUTLET台中市不動產公會台中房價

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