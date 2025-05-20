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二代不接手　台南40年意麵店熄燈1388萬出售

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南是美食之都，知名老店「寶來意麵」，經營超過40年後，因二代無意接續經營，老店決定結束營業。（圖／翻設自信義房屋）

記者張雅雲／高雄報導

台南是美食之都，知名老店「寶來意麵」，經營超過40年後，因二代無意接續經營，老店決定結束營業，並開出1388萬元求售，在地人都相當惋惜。信義房屋專家表示，該區地段精華，屋主多自用或出租，成交量不多，單價也要100萬元起跳。

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寶來意麵位於台南中西區永福路二段巷內，據台南人回憶，已開店逾40年，是在地知名老店，濃濃的古早味，還曾被形容是巷弄內寶藏小吃，在地仲介透露，歇業主因是老闆年紀大了，二代無意接手所以忍痛熄燈，目前已經結束營業，不少台南人都相當惋惜。

根據銷售資料顯示，該店地坪20.3坪、登記坪數15.6坪，開價1388萬元，屋齡約93年，附近就是大天后宮與武廟，地段相當精華。據查，麵店老闆就是屋主。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲永福路位於中西區，是台南市充滿歷史與美食特色的區域，附近的大天后宮與武廟香火鼎盛，香客文化帶動周邊小吃與店面發展。（圖／翻設自信義房屋）

信義房屋安平永華店專員許家豪表示，永福路位於中西區，是台南市充滿歷史與美食特色的區域，附近的大天后宮與武廟香火鼎盛，香客文化帶動周邊小吃與店面發展，沿線商家林立，商業機能相當發達。

近年許多巷弄內透天老宅，改建為餐廳或咖啡廳，儘管屋齡都60年起跳，房價仍相當保值，許家豪說：「透天地價單坪約100~130萬元，巷內透天地價落在60~80萬元。」

不過該區域買賣成交量不多，老透天多用於自住或出租，巷弄內透天若地坪20坪，店面月租金約2.5萬元，而永福路上店面地坪約8~15坪，月租金4~6萬元，空租率也不高。

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關鍵字：台南老店熄燈歇業出售中西區寶來意麵信義房屋

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