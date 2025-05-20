輝達宅行情曝　一表揭北士科最貴、最便宜3案

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區域房市具想像空間。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區域房市具想像空間。房仲機構統計該區內最高價、最低價的3個案子，最高成交單價達143.9萬元、最低價則還在9字頭，在地房仲認為，該區在輝達利多下，每坪可達150萬元水準。

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住商機構觀察輝達（NVIDIA）預售實價登錄行情，最高單價已達每坪143.9萬元，是新洲美段的「遠雄泱玥」，23樓戶總坪數約89.7坪，2024年10月以總價1億1322萬元成交，換算單價約143.9萬元，該筆交易不僅單價創區域新高，成交總價亦是北士科之最。

住商不動產士北科加盟店加盟店長郭秉杰分析：「北士科目前區域蛋黃區素地幾乎皆名花有主，且已有不少上市品牌開發商插旗，致使該區域雖尚未開發完全，但平均新案單價已達120~130萬元，區域最高單價則達140萬元，未來隨著科技大廠進駐議題發酵，加上區域建設逐漸齊全，推估房價可達每坪150萬元以上。」

房價最親民的是每坪95.4萬元，「樺輝沐畇」2樓戶總坪數約51.4坪2024年7月以總價4120萬元成交，換算單價約95.3萬元。

▲北士科重劃區內最高價、最低價的3個案子。（表／住商統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「過去北士科成交單價較低者，多位處北士科西側的新洲美段一帶，主因是該區遠離舊市區，生活機能較顯缺乏，因此行情略低於士北科軟橋段。」

不過，賴志昶表示：「該區具有臨河岸景觀優勢，且近期隨著指標案銷售成績亮眼，加上近期區域建商封盤消息頻傳，在市場供給缺乏情況之下，新洲美段行情有期待空間。」

房市專家何世昌表示：「新洲美段推案時間比較晚，目前線上只有4案，如今在輝達大利多的加持下，在線案是否出現調價值得觀察，而未來即將亮相的個案單價三位數已成完全肯定的事情了。」

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