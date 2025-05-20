開箱台中「7條通」最貴商辦　看準七期半價！大戶一次包2層

▲目前烏日區創下最高價的商辦「登陽ICC」基地位於高鐵一路，轉個彎就是高鐵娛樂購物城。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中高鐵特區位於台中市烏日區，也恰好位於彰化、台中交界，擁有三鐵、國道1號、國道3號、74號、省道，交通四通八達不說，未來還有高鐵娛樂購物城的加持，近期成為除了七期外，商辦推案最熱烈的區域。專家分析，目前七期預售商辦單價最高已經突破100萬元，高鐵站周邊僅用不到一半的價格入手，賭的就是未來。

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目前烏日區創下最高價的商辦「登陽ICC」基地位於高鐵一路，轉個彎就是高鐵娛樂購物城，提供57~300坪空間，總銷65億元，也是該集團首次推出商辦案，平均成交單價達45萬元。據了解，有集團企業一次埋單近5億元，包下2層樓、約600多坪。

▲台中市目前除七期成為商辦戰場，烏日也進入白熱化。（圖／記者陳筱惠攝）

目前除台中七期成為商辦戰場，烏日也進入白熱化，繼10年前首案落成，線上推案除了甫落成「登陽ICC」，還有總太推出的第二個商辦案「總太V1」，該案位於高鐵二路、高鐵東二路、學田路8巷，平均單坪落在41萬元。

實際開箱「登陽ICC」22層，至高點可遠眺七期、三鐵共構以及住宅區，登陽建設業務經理王婷儀分析：「台中高鐵站結合高鐵、台鐵與捷運，再加上台74線與國道一方便的交通網。不僅讓企業主和高階主管能夠迅速往返北中南三地，也讓台中在全台產業鏈中的流動性更為強大，因此吸引不少企業主青睞。」

▲▼公設提供健身房、6間大小會議室，會議室更配備視訊系統，以及交誼廳等設施。（圖／記者陳筱惠攝）

「登陽ICC」全棟192戶，大廳挑高8.8米，配備7座電梯，相當大氣，公設提供健身房、6間大小會議室，會議室更配備視訊系統，以及交誼廳等設施，最大會議室可容納40位。實際觀察，目前已進駐能源、生技、醫療相關產業。

住商不動產中區執行協理賴萬指出：「烏日高鐵特區集中發展其實約10年時間，主要漲勢集中於高鐵特區，區域地價已經出現百萬元等級，目前商辦基本行情站穩4字頭，相對地價行情來說，目前商辦價格還未正式起漲。」

立智國際經理邱子蘅則用比較性來分析：「目前七期仍是商辦首選區域，預售行情已經突破100萬元，平均也來到8字頭，尤其是七期商辦目前主攻小坪數的微型商辦，單價預計將更高，反觀烏日高鐵特區，因具備交通節點優勢，目前商辦行情4～5字頭，等於七期半價就可入手，其實就是賭軌道經濟的一個未來性。」

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