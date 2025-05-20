日本最大半導體設備商年斥2084萬　卡位高雄站前商辦

▲高雄車站去年底終於完工，站前商圈又有高鐵南延利多，出現有實登以來最貴租金交易。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄新車站去年底終於完工，近期又有高鐵南延利多，出現有實登以來最貴租金交易。根據實登，「福懋站前之星」出現神秘租客搶卡位，年砸2084萬元租下整層商辦頂樓，月租金173.7萬元，創歷史新高。據了解，新租客為日本最大半導體設備商。

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該商辦「福懋站前之星」位於高雄建國路，屬於高雄火車站前商圈，總樓高27層，根據租賃實登顯示，有租客租下整層頂樓，坪數969.8坪、15個平面車位，租期為2025年5月1日至2027年4月30日，月租金達173.7萬元，單價為1800元，創三民區有實登以來的單月租金總、單價新高，換算下來，2年總租金共4168.8萬元。

▲高雄車站歷經20年施工，新車站去年底終於完工，具台鐵與捷運高雄車站交會的交通優勢。（圖／記者張雅雲攝）

雖然實登主要用途顯示「補習班」，然而福懋建設總經理林永裕說：「該商辦剛完工、只租不賣，今年農曆年後開始招租，原本鎖定補教業招租，不過現在補教、企業總部等租客都十分歡迎，新租客就是日本最大半導體設備商東京威力。」

東京威力為全球前5大半導體設備商，是台積電主要設備供應商之一，去年已入駐北高A辦「艾捷大樓」頂樓10樓，該筆實登未公布，沒想到再度承租南高A辦頂樓。

▲南高火車站前的建國路，因為有高雄中學設立，整條路充斥大大小小補習班，堪稱補教業一級戰區。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，南高火車站前的建國路，因為有高雄中學設立，整條路充斥大大小小補習班，堪稱補教業一級戰區，雖不是傳統商辦聚落，但憑藉台鐵與捷運高雄車站交會的交通優勢，以及位於楠梓產業園區與亞洲新灣區之間的地理位置，地段對半導體供應鏈業者也相當具吸引力。

此外，台積電進駐後，未來科技人子女的補習需求更大，因此只要管理完善、設備全新的A辦，可望吸引大型連鎖補教業進駐，帶動補教業租金行情甚至與一線A辦租給科技業的租金相差不多。

三民區天價租金小檔案 位置 三民區建國路「福懋站前之星」頂樓 坪數 969.8 坪 租客 東京威力 租金 173.7 萬元 區域租金行情 每坪 1200 ~ 1600 元

▲三民區天價租金小檔案。（ETtoday製表）

陳揚智分析，站前商圈目前新A辦供給有限，區域租金行情約每坪1200~1600元，頂樓租金單價1800元，價格也算合理，像是周邊的「御盟建國企業大樓」，屋齡13年，專為補教業規劃設計，目前已滿租。

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