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西屯買一間→梧棲買一棟　海線別墅案量逆勢上揚

▲▼ 海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲觀察近期各大建商進入開工潮，尤其是台中捷運藍線將於6月動工，身處房價相對親民的台中海線地區，房市也逐步加溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近幾年台中海線地區推案逐漸市區化，如梧棲區、清水區，新預售屋造鎮齊發，不過市場上近期討論聲量逐漸反轉，有天有地的透天、別墅案在不景氣中站穩腳跟，更有業者打出「距離換房價」理論，吸引不少民眾目光。

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觀察近期各大建商進入開工潮，尤其是台中捷運藍線將於6月動工，身處房價相對親民的台中海線地區，房市也逐步加溫。實際查找，目前在梧棲、清水區，電梯大樓預售個案有34場，透天別墅預售案共計29場，相比過去大樓碾壓性勝利，此時透天別墅案逆勢上揚。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲禾立興地產總經理陳中立認為別墅透天案因具備性價比，反而在此波不景氣中站穩腳步。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，禾立興地產在梧棲區推出新案「梧同墅」甫開工，標榜捷運藍線B3站轉個彎就到，還能用市區大樓2房總價買雙車位電梯別墅，禾立興地產總經理陳中立指出：「與西屯中科預售案6至8字頭、重劃區7至8字頭、精華區單價百萬元相較，新案主力總價落在2200萬~2300萬元間，不僅吸引不少在地人前來賞屋，對自營商、科技人或醫師來說，極具性價比。」

根據台中市民政局統計資料顯示，海線四小龍「清水、梧棲、沙鹿、龍井」，近10年來總人口數從27萬9854人，直線上升至33萬3147人，10年內新增5萬3293人， 隨著軌道經濟的延伸、中科台中園區二期擴建計畫、台中國際機場擴建議題，「西進西台中」的概念逐漸成形。

以推案熱區沙鹿區來說，推案受到市區開發商大舉進攻，多半華廈、大樓案，根據實登揭露，近1年平均新案成交單價已經來到37萬元，以普通家庭正常需求的45坪的房價就已經來到1655萬元，再加上車位價格，1800萬元已成首購族門檻。

位於沙鹿區中山路紅竹巷的別墅新案「大樁十六韻Ⅱ」就推出廣告戶1888萬元的優惠，吸引不少中科族青睞。大樁建設副總葉建君表示：「受到市區高房價、央行信用管制的原因，別墅、透天型產品因獲利不像大樓產品高，幾乎在市區絕跡，但因目前海線還在房價凹陷區，以相同總價來說透天產品更具備保值增值性。」

▲▼ 海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前在梧棲、清水區，電梯大樓預售個案有34場，透天別墅預售案共計29場，相比過去大樓碾壓性勝利，此時透天別墅案逆勢上揚。（圖／記者陳筱惠攝）

另外在清水拿下超過2500坪土地的兆國營建機構，已在清水區「銀聯段」布局5筆土地，傳統透天產品有天有地，但目前營建成本與法規規範下，興建成本大增，兆國營建機構董事長林家維說：「三屯五區成交價動輒破6字頭的情況，清水目前仍屬於相對親民的購屋區域，可以負擔的單價、最適合的總價，在此時吸引許多首購族的目光。」

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關鍵字：房市台中透天別墅捷運藍線性價比海線

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