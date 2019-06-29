床墊被撕咬掀翻、地上佈滿狗屎傳惡臭　房客欠租5月失聯...房東破門崩潰

▲ 中壢一間房子被房客搞成像命案現場一般 。（圖／網友授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

看到自己的房子被房客搞成這樣，真的會很痛心！一名網友貼出家人出租房子的慘況，原本好好擺在地上的床墊不但被掀翻，上面還有不明土色汙漬，地上更是佈滿狗大便，整間屋子臭氣沖天，房客也欠繳租金還搞失聯，讓網友們看傻表示「這是命案現場吧！」

一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出幾張照片，只見房子裡頭的床墊有大面積被撕咬的痕跡，整個空間凌亂不堪，裡頭的房客卻不見蹤影。原po表示，這間房子位在桃園市中壢區，是家人拿來租人用的，原本承租的房客從2017年就開始租，雖然中間偶有拖欠租金的時候，不過後來也都有補齊。

沒想到從今年的2月開始，房客又開始欠繳租金，眼看7月租約就要到期了，卻也都無消無息。原po表示，由於鄰居向家人表示屋子傳出惡臭，他們擔心裡面出人命，才在里長和警方的陪同下撬開大門，沒想到眼前的景象更令人崩潰。他表示地上不僅遍布了狗屎、床墊被撕咬，連木地板也被刮花，老人家的心血就這樣被毀得面目全非，實在很傻眼。

▲地上散落著疑似床墊內裡的東西 。（圖／網友授權引用）

原po也說，他們目擊的當下也覺得很束手無策，房客又蒸發失聯，他們也怕私自動到屋內的東西會觸法，不過目前是準備採取法律手段了。

對此網友們也都紛紛大喊誇張，「這命案現場了吧」、「房客該不會是被擄走了」、「想到要整理，就覺得頭很大，十幾萬應該跑不掉」、「房東說不定是花了大半生的積蓄才買下這房子，被搞成這樣...」、「乍看還以為有人被囚禁在公寓，髒亂不堪」、「我家長輩也是遇到類似的問題，欠繳房租、在屋裡養豬、破壞屋子，但因沒有公證，最後也只能自己打掃乾淨」。

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