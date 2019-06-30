月租3500！女房客養兒「炸屎垃圾山」欠2萬閃人　房東清完更崩潰...有無解魔咒

▲根本被垃圾堆滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女房東月收3500元，將套房便宜租給一位帶孩的女房客，甚至還體諒對方，讓她拖欠2萬多的房租，怎料真心換絕情，女房客在閃人前，也不把房間整理乾淨，留下滿屋垃圾、廚餘，廁所甚至被貓屎轟炸，害她得特地花錢找人清理；慘的是，地板的臭味根本散不掉，讓她一個頭兩個大。

女房東在「爆怨公社」怒道，「我想抱怨一位X小姐，妳租房子一個月3500元，我體諒妳還要養小孩已經讓妳積欠2萬多，妳要走好歹也把房間弄乾淨，搞成這樣，裡面又都是貓大便貓尿，地板整個吸收貓屎貓尿臭死了，妳知道我請人清了幾大袋垃圾袋嗎？整整10包。」

女房東表示，連請來清理的外籍移工都受不了，一直說超臭、超想吐，讓她又氣又無奈，「好歹房間弄乾淨一點，我還不會那麼不舒服，搞成這樣誰不火，地板現在都是臭味，怎麼拖都去除不了，奉勸所有房東不要租這樣的人，欠錢又把房子弄得慘不忍睹。」

▲感覺屎垢已深入地板。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見房間不論地板、床上、櫃子都擺滿垃圾，吃完的便當、殘留飲料的杯子也隨意丟；更誇張的是，廁所地板一堆貓屎，感覺累積多時，那些頑垢早已深入磁磚。

網友們看完也滿滿憤慨，直呼「就是有這種老鼠屎，害我們有養寵物的更難租房子，我們是愛乾淨的飼主啊啊啊啊」、「不敢相信這種人還帶著一個小孩住，誇張」、「現在要去那裡找3500啊，太誇張了搞成這樣」、「真是個骯髒又胎哥的女人」、「這樣要怎麼住人，何況還有小孩」、「可憐之人必有可恨之處」。

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