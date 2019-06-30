20年前暗夜火燒死5老榮民　台中最時髦大樓不斷出事…驚見「八卦陣」廢墟

圖文／鏡週刊

被台中市政府列為八大急拆優先都更的「中英大樓」，40年前曾經引領風騷，是台中鬧區最時髦的住商大樓，擁有可以直駛頂樓的車道，還有舞廳、三溫暖、旋轉餐廳，其八卦形狀的螺旋設計，即使以現在的眼光來看，也是相當前衛，無奈1990年代三場大火，使得「中英」成危樓，市府勒令三樓到七樓封閉，二十年來，僅剩下無法搬遷的十幾戶住家、商店，在這陰暗的八卦陣裡討生活。

如今頹圮、斑駁的「中英育樂大樓」，不只建物頂樓雜草叢生，連樓梯間也蔓生植物，內部因採光不足而顯得相當陰森，但住戶還是用心打掃，並不髒亂；很難想像，1970年代這棟原本是前任市長經營的「啟仁醫院」、拆掉改建的住商大樓，彼時可是最夯、最貴的不動產物件。

當年，業主規劃一到三樓作為「住商混合」的商店街，四樓是「美麗華舞廳」、五樓「遠東舞廳」，六樓是設有小型游泳池的三溫暖，七樓則是台中第一座旋轉餐廳，頂樓本來設計緩坡車道，可以直通，而且，商場走道的空間是由坡道串連，不必爬樓梯，走著走著就到了上一個樓層，設計師希望讓消費者可以開車或騎車「逛街」，甚至來打算作一個車子的專屬升降梯，但後來取消。

1993年，因為一位丈夫不滿妻子與男性友人相偕到五樓的舞廳狂歡不歸，竟然跑到舞廳門口縱火洩憤，當地鄰長的姊姊王鑾鶯還記得那天，她聽到有人大喊「失火了」！因為只冒煙，火勢尚未延燒，她想衝上去幫忙，鄰居把她拖出來，結果，他倆一逃到成功路，抬頭就見到火舌竄出，沒幾分鐘整個五樓陷入火海。

接著，發生一位兒童在六樓三溫暖游泳池溺斃事件，加上隔年又發生一場大火，死了幾個人，建設局長因為公安檢查疏失而引咎下台；這幾年，中英大樓的舞廳、商家陸續遷離，投資客也撒手不管，因為根本租不出去，於是管理人就把地下室隔成許多間三坪大的小雅房，租給窮困的老榮民。

1999年7月一個深夜，某位老榮民煮食不慎引起火災，這場大火延燒到凌晨兩點，燒死了四、五個老榮民，這一次，市長張溫鷹宣布封閉三樓以上建物，這棟曾經引領風騷的「育樂大樓」，徹底成了廢墟。

這二十年來，只有財力不足，無力搬遷的老住戶，在這陰暗猶如迷宮的狹小空間居住，還有幾家靠老顧客支撐的小商店，在成功路的小巷子裡營生，他們被控是違建戶，面臨拆屋還地的狀況，可是，時間並不站在他們這邊。



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