爺送豪宅！ 他賣命工作被霸凌 同事譏笑「能住3000萬房嗎」...網硬了神KO

▲同事住千豪宅，工作觀念讓人狂搖頭！（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名上班族透露，A同事獲得長輩贈送3000萬豪宅，開啟囂張人生，某日，A竟公然在辦公室嗆B同事，「這麼認真幹嘛，認真能住3000萬的房子嗎？」一席話讓眾人瞠目結舌，無奈大家嗆不贏A，只能任由他言語霸凌同事們。對此，原PO不禁懷疑人生詢問，「有房後，是不是就可以不那麼認真工作?」

一名網友氣pupu分享「職場言語霸凌」故事，A同事（下述簡稱為A）這輩好福氣，日前爺爺霸氣送一間價值3000萬豪宅給一家四口住，明明是個人私事，他總愛掛在嘴邊炫耀，尤其討論公事起衝突時，會語帶輕視的口氣說「你就算對了，能住三千萬嗎？」讓大家氣得牙癢癢。

近日，A似乎撿到槍，突然對B同事（下述簡稱為B）冷嘲熱諷：「這麼認真幹嘛，認真能住3000萬的房子嗎？」尷尬氣氛秒凝結，B不滿被屈辱，不甘示弱回嗆「這樣不是你賺來的！」然而A仍擺出一副跩樣，搬出一套神邏輯「但這是我的，社會上是看身價不是看薪水，你們這麼認真，還不是要去租房子或貸款， 能住3000萬嗎？你們辛苦一輩子，也住不到跟我一樣的地方！」

當下B同事沈默以對，而一旁原PO也愛莫能助，只能投射眼神給予安慰，大家戰不贏A，最後只好把苦往裡吞，繼續埋頭苦幹賺錢。對此，原PO無奈求助，「該怎麼回答他，才是合理的呢？」並非要吵架，只是想用正確觀念來糾正A。

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▲網友拳頭硬了！（圖／翻攝自PTT）

文章掀起熱議，大批網友也動腦筋幫忙想對策，一句話神KO，「有一個不用繳房貸的房子，只是代表你有安身之所而已，你不工作還是沒錢吃飯」、「那是因為他阿公夠認真，不認真，以後房子在誰手上也難說」、「跟他說我口袋空空但心靈富有，現代人沉淪物質慾望過盛，失去了心靈的方向，應該了卻凡塵，璞真歸一」、「說不定明天地震房子就沒了」、「回他：這只代表你爺爺很好,並不表示你就高人一等」、「有三千萬房，幹嘛還來工作，滾家回啊」、「窮得只剩下房子+1。人生有很多事情，不是金錢能夠衡量，認真工作之後的成就感就是」。