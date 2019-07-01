ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

實價登錄遭批「閹割版」　內政部：分階段修法實現居住正義

ETtoday房產雲

▲慶城街老華廈外觀照。（圖／記者林敬旻攝）

▲「慶城公園華廈」最新揭露交易案，總價1.05億元，由新光集團成員吳東明所屬公司購入。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會預計1日通過「平均地權條例」修正，但實價登錄的部分，只審查民進黨的版本，卻沒排審政院版，像是門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒處理，引發閹割版實價登錄的爭議。對此，內政部透過新聞稿表示，實價登錄將分階段修法逐步實現居住正義。

內政部去年5月通過「實價登錄地政三法」修正草案，將原本以區段揭露實價登錄價格，改成門牌揭露，連每戶房屋成交價都看得到，目的是讓房市更透明，但民眾憂慮個人隱私問題。民進黨立委、內政委員會召委張宏陸今年5月自行提案，以現行區段登錄，取代門牌登錄，「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點被排除。

立法院1日臨時會只審查張宏陸的版本，卻沒排審去年5月就送來的政院版，像是門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒處理，引發閹割版實價登錄的爭議。

對此，內政部表示，立法院審議的「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊的申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確；有關詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，因有安全及糾紛的疑慮，將積極與各界溝通，取得共識後，逐步落實相關修法。

內政部指出，這次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性，另申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

內政部說，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，因此，這次修法就有共識條文先行修正，儘早適用；至於詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛的疑慮，仍需凝聚社會共識，內政部將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。

關鍵字：立法院實價登錄內政部居住正義

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

20年前燒死5老榮民　台中最時..

爸幫裝小夜燈　她抬頭一看絕望了

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

買北市老屋 他曝3點…爽環遊世..

欠2萬閃人！女房客養兒「炸屎垃..

他請益「陽台進出」優缺點　網一..

3方位最強助孕法 孩這月出生最..

小資女給不出5K孝親費！母怒：..

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

透天手扶梯被鋸掉　她曝發毛真相

ETtoday房產雲

最新新聞more

換你當廟公　宜蘭禪寺要價600..

6月六都交易量衰退　房仲突破關..

家人阻力變助力　他花最短時間升..

蛋白難賣蛋黃價　顏炳立：時機對..

獨／相中明星學區　林依晨買下青..

屋主知情不報　民眾衰買千萬漏水..

天使部落遺世獨立僅餘15戶　仲..

羅東「小城故事」影展　重現阿公..

名宅推手久年營造立標北大學勤路

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366