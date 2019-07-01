實價登錄遭批「閹割版」　內政部：分階段修法實現居住正義

▲「慶城公園華廈」最新揭露交易案，總價1.05億元，由新光集團成員吳東明所屬公司購入。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會預計1日通過「平均地權條例」修正，但實價登錄的部分，只審查民進黨的版本，卻沒排審政院版，像是門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒處理，引發閹割版實價登錄的爭議。對此，內政部透過新聞稿表示，實價登錄將分階段修法逐步實現居住正義。

內政部去年5月通過「實價登錄地政三法」修正草案，將原本以區段揭露實價登錄價格，改成門牌揭露，連每戶房屋成交價都看得到，目的是讓房市更透明，但民眾憂慮個人隱私問題。民進黨立委、內政委員會召委張宏陸今年5月自行提案，以現行區段登錄，取代門牌登錄，「門牌全都露」、「預售屋即時登錄」兩大重點被排除。

立法院1日臨時會只審查張宏陸的版本，卻沒排審去年5月就送來的政院版，像是門牌揭露、預售屋即時登載等部分，在這次修法都沒處理，引發閹割版實價登錄的爭議。

對此，內政部表示，立法院審議的「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊的申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確；有關詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，因有安全及糾紛的疑慮，將積極與各界溝通，取得共識後，逐步落實相關修法。

內政部指出，這次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性，另申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

內政部說，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，因此，這次修法就有共識條文先行修正，儘早適用；至於詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛的疑慮，仍需凝聚社會共識，內政部將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。