睡眠品質好差？　臥房這樣佈置才對！

人一天當中有三分之一左右的時間會待在臥房裡，配置與格局不佳，除了影響作息之外，也會影響到在工作、學業上的表現，甚至還有可能影響夫妻間的感情。想要打造一間好的臥房其實不難，只要避開風水上忌諱的問題，或改善動線、加入實用收納機能，讓臥房看起來整齊清爽，也可以選擇風格寢具、軟件作點綴，就算待在臥房裡，也能像在旅館度假一樣舒適放鬆，睡眠品質也會跟著好起來喔！以下小編整理出上週熱門的打造完美臥室的議題，快一起來劃重點吧！

Hot Top 1：女孩兒必備~閨密都賴著不走的5個居家設計

▲不管是微醺睡衣趴，還是今天失戀不想回家，閨密永遠有位置收留妳！考慮到來客的頻率，與未來家庭成員的彈性，許多住宅會保留多功能房，平時能運用當作書房、機能儲物間，結合臥榻的設計，在有客人來時，就是一間完整的臥房。

Hot Top 2：床頭櫃喬不定，造成夫妻不和運勢不順？求專家解答！

▲在臥房設計中，床的方位很重要，傢俬的擺放與設計，也會影響夫妻感情和運勢。例如床頭櫃通常分別設置在床頭兩側，「對稱」及「均衡」是審美的形式原理，賦予視覺上的舒適與滿足。

Hot Top 3：討好媽媽〜就能造福全家，那從風水開始吧！

▲現在很多人會在主臥房內部規劃主臥衛浴，與睡眠區之間僅以玻璃做為隔間，雖然視覺上有放大空間之效，但家中畢竟不是飯店，其玻璃牆的密閉性還是不如實牆，對汙穢之氣的抵擋也有限，長久下來，房間積滿這些汙穢之氣，會讓男女主人感情不和、容易產生婚變，一定要盡量避免喔！

Hot Top 4：美感與實用性兼具，創意更有型！

▲都會住宅普遍空間有限，若是空間平面不允許過多的收納機能，不妨就「向上發展」，從垂直的高度做嘗試，一般臥房中的高處、樑下是常被忽略的地方，也都是增設收納的好地點，甚至在床架下方也能增加收納機能，既實用又不影響美觀。

Hot Top 5：臥房風水全搞定讓你擁有蘋果肌好氣色

▲氣色不好嗎？快來看看是不是臥房的風水出了問題！在格局上要避免門沖床、頭壓梁等不良規劃，這會讓在休息或睡眠的人受到干擾，也會造成心理上的壓力。除了避開不良風水，同時也能試著找到適合自己方位的色調，用溫暖與鮮明的顏色為自己開運。

Hot Top 6：看膩床頭軟繃布？你還有更多「硬底子」選擇

▲提到床頭主牆，一般容易聯想到的設計像是：「繃布、皮革等『軟』材質，切割出有質感的設計線條，同時呈現紓壓的寢居氛圍」；但向來追求美感設計與材質多樣運用的設計師們，總是有不同與以往的設計突破，下面精心挑選了幾個不同材質的床頭主牆，看看設計師們如何用「硬底子」設計征服屋主對質感的渴望！

Hot Top 7：不看會後悔！超靈活翻轉家具

▲許多設計師為了提高空間的使用彈性，在臥房中會置入許多能靈活翻轉的變形家具，要擁有沙發和床同時又不占空間絕不是夢想，甚至整面書櫃後方也能附一張雙人床，各式各樣的變形家具，絕對是小坪數臥房的救星！

Hot Top 8：6大設計重點，許你一間完美臥室！

▲在臥室設計中，最重要就是床要怎麼擺！想擁有舒適的滿分臥房，就先確定床位，其他配置和擺設才能依照床位搭配，如燈光和空調要避床頭、燈具不壓床，甚至是樑下空間要怎麼運用等，都是依床位決定。

Hot Top 9：床位風水禁忌多，怎麼擺才正確？

▲床是睡覺、休息的地方，若是床頭無靠牆，容易讓人缺乏安全感，影響到睡眠品質導致精神不濟，因此床頭「宜實不宜虛」，建議將床頭靠牆擺放，在風水稱為有「靠山」，這也會關係到主人的健康、財運與夫妻感情。

Hot Top 10：舒適好眠的臥房設計

▲臥室是居家空間最能讓人放鬆、紓壓的地方，當然也就更被要求須擁有絕佳舒適度！一個好的動線安排與尺寸規劃，一定會比你只砸大錢買名貴的床組要舒適得多。