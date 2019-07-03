經歷3時代！揭密日本奇建築「中銀膠囊塔」　推主一住就是2個月

昨日まで2ヶ月間 中銀カプセルタワーで一人暮らしをしてました（夫は猫とお留守番）



お湯が出なくて銭湯通い 雨漏り上等のサバイバルマンシオンだけど世界は急激に広がったし 銀座のあたたかな面にもたくさん出会った もはやちょっとした留学だ



たった10平米のひみつ基地 またいつか帰りたい…… pic.twitter.com/Byri5Q5kEd — 台龴 (@yumataromu) 2019年6月21日

記者林瑩真／編譯

1972年完成的中銀膠囊塔（中銀カプセルタワー）不僅是日本建築大師黑川紀章的代表作，同時也是全世界首座膠囊型集合住宅，走過了3個時代，真正入住究竟是什麼樣子？近日一名網友入住後，在推特分享心得，掀起話題。

中銀膠囊塔至今已經走過47個年頭，外觀宛如一個個方型積木堆疊而成，13樓高共140戶，雖然老舊，但根據當初設計，可以單獨拆解一個房間作更換，不過因未拆解困難，不曾有過拆解更換。

日本推主台龴決定入住中銀膠囊塔，在一個僅10平方公尺大的地方，生活長達2個月。台龴形容，膠囊房沒有熱水，洗澡都必須去澡堂，且從1972年後，再也沒有更換過建築設備，因此排水功能不佳，只要下雨必定漏水，甚至廁所還會塞住。

1972年から一度も取り替えられてないメタボリズム建築はメタボ状態

トイレは雨漏りのちに詰まり その解消後は2時間トイレが流れ続けるデュシャンもびっくりなインスタレーションがスタートして笑うしかない



備え付けの時計は当然壊れてるので手動で日めくりカレンダーにした pic.twitter.com/eTcSD0g13J — 台龴 (@yumataromu) 2019年6月21日

不過，除此之外的空間倒也不差。從台龴分享的照片看來，膠囊房內設計簡約，單人床旁邊是一個圓型大窗，眺望整個銀座相當美麗，床旁就是一個單人桌椅，搭配鑲嵌於牆上的櫃子，以及每戶附有的廁所、微波爐、小冰箱、衣櫃等，整個環境足夠一人簡單生活。

台龴說，雖然不如大房子舒適，不過住在中銀膠囊塔不僅開拓了視野，也體驗到銀座的溫暖面，宛如留學一般，10平方公尺大頗有秘密基地的感覺。也讓她一住就是2個月，還拿房間內壞掉的時鐘以手動當作日曆。

B棟からA棟へは渡り廊下があるので実に簡単な引っ越しだった



棟で床の色が違う

丸モチーフのかわいいメーター扉

エレベーターはめちゃくちゃ揺れる



昭和の名建築で平成を終え 令和を迎えた pic.twitter.com/f08Fz6QDUC — 台龴 (@yumataromu) 2019年6月21日

事實上，台龴早在10年前就曾想入住中銀膠囊塔，不過當時房間尚未裝潢，也沒有家具，只是個充滿霉味的空屋，讓她打消念頭。誰料，現在的中銀膠囊塔住商混和，開放長短期出租，也終於給她一個機會，入住了這個從昭和時代的知名建築，撐到了平成時代的結束，又迎來了令和時代的經典建築物。