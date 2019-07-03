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台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅

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▲▼台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅。（圖／業者提供）

▲大師級團隊打造的富宇敦峰，適合首購型自住客入住。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

正在尋覓一幢住好住久理想宅的自住客注意了！被譽為北台灣五大重劃區之首的A7林口特區，由於未來就業機會多、南來北往交通便利加上在地生活機能趨近完善，卻仍維持雙北唯一2字頭房價，因此吸引大量雙北年輕就業人口有意移入，成為房市大黑馬。來自台中專蓋七期豪宅的富宇建設，邀集建築界大師共同創作輕豪宅，以「質」取勝，主推2~3房小坪數，成功贏得首購自住客青睞，目前已售7成，在A7重劃區名列前茅。

▲▼台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅。（圖／業者提供）

▲富宇建設乃專蓋台中七期豪宅起家的上市櫃建設公司，屢獲誠信建商獎。

富宇建設乃專蓋台中七期豪宅起家的上市櫃建設公司，同時也是2018年十大建商之一，品牌超過30年歷史，並屢獲誠信建商獎。過去足跡踏遍台中七期、竹科等高端住宅區，而「富宇敦峰」為公司首次最接近首都的作品，因此雖預設為首購房型，卻邀請到豪宅設計團隊，像是國際知名的涵碧樓美學大師「王勝正」打造公設空間、全台十大建築師「吳六合」主責建築規劃，以及獲獎無數、有現代山水田園詩人之稱的「許富居」進行景觀設計，加上擅長以光傳遞溫暖與力量的華人女燈光師「羅伊真」由內而外豐富了富宇敦峰的建築完整度。

▲▼台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅。（圖／業者提供）

▲29坪兩房房型，罕見女性夢寐以求的大型衣帽間。

由於A7林口特區具備機場捷運、國道交流道等完善的交通網絡，同時有成熟的三井Outlet、環球購物中心、長庚生活圈等大型商圈，加上鄰近華亞科、樂善科技園區、中華郵政物流園區…等眾多電子科技業持續進駐，被認為是含金量最高的重劃區，抬升年輕族群購屋信心。

富宇敦峰專案經理魏飄芳表示，A7房市受到投資客與自住客的青睞，投資客在意未來增值空間，自住客重視房屋品質，像是室內格局、社區環境、交通便利性等。入住重劃區享受汙水、電纜地下化，高綠覆率等優質住宅環境的好處，同時保有舊市區便利且完整的生活機能，因此總體來說，鄰近機場捷運A8長庚醫院站的區段是較多自住客的首選。

▲▼台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅。（圖／業者提供）

▲戶戶大開窗的優質採光，住起來才舒適。

魏飄芳表示，富宇敦峰位於樂善國小第一排、遠眺牛角坡享遼闊視野，社區內500坪中庭花園、最大棟距可達23米，大廳挑高7米8，豐富的20項全齡化公設還細心的規畫分齡分區動線，大幅提升實用性，而且也是首購市場罕見的一層4戶雙電梯，以豪宅規格滿足住戶生活便利性。

▲▼台中七期團隊北上插旗！富宇敦峰打破首購印象　2字頭買大師級豪宅。（圖／業者提供）

富宇敦峰以純自住思考出發，讓小坪數也可享「戶戶邊間、雙面採光」，目前主推首購客群最愛的2~3房29坪小宅單品。由於大樓採外樑外柱設計，室內格局方正完整，通過團隊用心規劃下，即使2房照樣可享有前後陽台、浴室對外窗等設計，而且與鄰居無共牆、互不干擾，為重視生活品質的住戶保有一方小天地，房內建材搭贈TOTO衛浴、大雅廚具等，更為每間房內鋪設好德國太格木地板，提供住戶溫暖的住宅感受，目前更推出低自備10萬、工程期月付8千的購屋優惠，讓年輕族群一出手就能住好住久，安心實現幸福小家庭的夢想。

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