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寶佳2018重回推案王座　今年大案連爆將再大洗牌！

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▲▼2018十大建商排行，寶佳重回推案王座。（圖／住展提供）

▲2018十大建商推案排行，寶佳671.8億元案量重回推案王座。（圖／住展提供）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，2018年北台灣建商推案量排行，第一到第十名依序是寶佳、元利、茂德、冠德、遠雄、新潤、麗寶、宏璟、宜誠及富宇等建設公司。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年十大建商排名丕變，2017年進榜的建商，僅剩寶佳、遠雄、茂德與冠德等四家留在榜內，其他六家全跌出榜外，顯示競爭十分激烈。由於2019年超級大案連發，預料今年排名會再出現一波大洗牌。

富宇、麗寶　重回前十大

重回榜內、位居第十名的富宇建設，推案版圖一路向北擴大，從台中到新竹，再推至桃園龜山等地，去年推案件數雖有限、案量達130億，但大多是大型指標案，例如竹市關埔重劃區的「富春居」、龜山A7重劃區「富宇敦峰」。

宜誠機構是桃園區域型建商，去年推案量達156億元，擠進第九名。除了推案量擴增外，近年來宜誠力求轉型，新釋出的建案以建築品質作訴求，改走區域相對高單價路線。

第八名為宏璟建設，去年推案量為160億元。宏璟為日月光集團關係企業，去年於土城推出的建案「土城日月光」，便冠上母公司之名。宏璟去年開賣的建案，銷售策略也放在建築品質上，定價為區域相對高價，足以顯示該公司對自家建築深具信心。

第七名的麗寶機構也源自桃園，但現已是全國型建商，去年推出的建案在定價、銷售等策略上走務實路線，因而取得不錯的銷售成績。特別的是，麗寶是少數深耕宜蘭的大型建商，近幾年來持續在宜蘭推案，已在當地房市占有一席之地。

冠德、遠雄　勇推豪宅案

第六名的新潤建設，去年推案衝到188億元。以建案座落地點來看，大多數建案位於重劃區，如中壢青埔特區、龜山A7、板橋江翠北側等地。新潤去年推出的建案多為中、小坪數，又搭配優惠付款方案，受到購屋族青睞。

2017年奪下推案量冠軍的遠雄建設，去年推案量萎縮至211億元，屈居第五。雖然，從案量來看顯得保守許多，但遠雄去年選擇於新莊副都心推出摩天豪宅案「遠雄九五」，成交單價達六字頭，為去年副都心單價最高的建案。

摘下第四名的冠德建設，去年把推案重心放在台北市，且產品特殊。其中，信義計畫區豪宅案「冠德信義」，因最高開價突破3百萬／坪，成為一時熱門話題。此外，文山區的「冠德微山丘」，產品是北市極為罕見的重疊別墅，單價則創下該區段新高。

品質打天下　元利衝第二

每年推案量都不小的茂德機構，去年案量達377億元，成為十大建商的季軍。茂德對重劃區情有獨鐘，大多數推案都在新興重劃區，例如板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新店央北、三重仁義段等重劃區，特別偏好規劃低總價的迷你兩房、迷你三房宅。

登上亞軍的是元利建設，去年推案量達565億，其中大安森林公園豪宅案「元利信義聯勤」就海灌了550億元。何世昌指出，元利建設向來以高建築品質作為主要賣點，大多數推案都是先建後售的成屋案，去年開賣的「忠順大院II」，是該公司少見的預售案。

十大建商的冠軍，由寶佳機構以高達671.8億推案量拿下，再次回到推案王的寶座上。何世昌進一步表示，寶佳推案足跡幾乎遍及全台，且在不斷推案的同時，除了持續買進土地、補足案源，旗下子公司更不斷開枝散葉，並未因投資業外而停止本業擴張，預料未來推案量仍舊不小。

關鍵字：寶佳元利茂德冠德遠雄新潤麗寶宏璟宜誠富宇建商建案房市房地產推案

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