寶佳2018重回推案王座　今年大案連爆將再大洗牌！

▲2018十大建商推案排行，寶佳671.8億元案量重回推案王座。（圖／住展提供）

記者陳韋帆／台北報導

根據住展雜誌統計，2018年北台灣建商推案量排行，第一到第十名依序是寶佳、元利、茂德、冠德、遠雄、新潤、麗寶、宏璟、宜誠及富宇等建設公司。住展雜誌企研室經理何世昌表示，去年十大建商排名丕變，2017年進榜的建商，僅剩寶佳、遠雄、茂德與冠德等四家留在榜內，其他六家全跌出榜外，顯示競爭十分激烈。由於2019年超級大案連發，預料今年排名會再出現一波大洗牌。

富宇、麗寶 重回前十大

重回榜內、位居第十名的富宇建設，推案版圖一路向北擴大，從台中到新竹，再推至桃園龜山等地，去年推案件數雖有限、案量達130億，但大多是大型指標案，例如竹市關埔重劃區的「富春居」、龜山A7重劃區「富宇敦峰」。

宜誠機構是桃園區域型建商，去年推案量達156億元，擠進第九名。除了推案量擴增外，近年來宜誠力求轉型，新釋出的建案以建築品質作訴求，改走區域相對高單價路線。

第八名為宏璟建設，去年推案量為160億元。宏璟為日月光集團關係企業，去年於土城推出的建案「土城日月光」，便冠上母公司之名。宏璟去年開賣的建案，銷售策略也放在建築品質上，定價為區域相對高價，足以顯示該公司對自家建築深具信心。

第七名的麗寶機構也源自桃園，但現已是全國型建商，去年推出的建案在定價、銷售等策略上走務實路線，因而取得不錯的銷售成績。特別的是，麗寶是少數深耕宜蘭的大型建商，近幾年來持續在宜蘭推案，已在當地房市占有一席之地。

冠德、遠雄 勇推豪宅案

第六名的新潤建設，去年推案衝到188億元。以建案座落地點來看，大多數建案位於重劃區，如中壢青埔特區、龜山A7、板橋江翠北側等地。新潤去年推出的建案多為中、小坪數，又搭配優惠付款方案，受到購屋族青睞。

2017年奪下推案量冠軍的遠雄建設，去年推案量萎縮至211億元，屈居第五。雖然，從案量來看顯得保守許多，但遠雄去年選擇於新莊副都心推出摩天豪宅案「遠雄九五」，成交單價達六字頭，為去年副都心單價最高的建案。

摘下第四名的冠德建設，去年把推案重心放在台北市，且產品特殊。其中，信義計畫區豪宅案「冠德信義」，因最高開價突破3百萬／坪，成為一時熱門話題。此外，文山區的「冠德微山丘」，產品是北市極為罕見的重疊別墅，單價則創下該區段新高。

品質打天下 元利衝第二

每年推案量都不小的茂德機構，去年案量達377億元，成為十大建商的季軍。茂德對重劃區情有獨鐘，大多數推案都在新興重劃區，例如板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新店央北、三重仁義段等重劃區，特別偏好規劃低總價的迷你兩房、迷你三房宅。

登上亞軍的是元利建設，去年推案量達565億，其中大安森林公園豪宅案「元利信義聯勤」就海灌了550億元。何世昌指出，元利建設向來以高建築品質作為主要賣點，大多數推案都是先建後售的成屋案，去年開賣的「忠順大院II」，是該公司少見的預售案。

十大建商的冠軍，由寶佳機構以高達671.8億推案量拿下，再次回到推案王的寶座上。何世昌進一步表示，寶佳推案足跡幾乎遍及全台，且在不斷推案的同時，除了持續買進土地、補足案源，旗下子公司更不斷開枝散葉，並未因投資業外而停止本業擴張，預料未來推案量仍舊不小。