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柯P看傻眼又燃起醫生魂！　中保宣布強攻智慧居家與生活

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▲▼智慧城市展,柯P看傻眼。（圖／中保集團提供）

▲科技走入生活，讓台北市長柯文哲看傻眼。（圖／中保集團提供）

記者陳韋帆／台北報導

2019智慧城市展今天登場，中保集團（9917）今年擴大參展規模，攤位數大幅成長50％。中保表示，此次擴攤是為了展現進攻智慧城市的強烈企圖心，下一步中保研發的科技，將深入小至家庭、大致路邊停車，都是搶攻市場與對象。台北市長柯文哲來到現場參觀，對於科技走入生活一度看得入神、傻了眼，甚至在看到智慧照護區塊時，彷彿又燃起了醫生魂。

中興保全近年除了維持本業外，也發展科技產業，包含居家生活、智慧社區、照護等，所以此次中保規劃五大展區，規劃了智慧城市（智慧交通）、智慧校園、智慧照護、智慧社區到智慧家庭，呈現物聯網實際應用，連結AI人工智慧的應用趨勢。

中保副董事長林建涵說，藉由人工智慧，用臉當通行證的「刷臉時代」已經來臨，不論是住家社區、校園，都可藉由臉部辨識技術，建立起堅若磐石的門禁系統。

透過人臉辨識和門禁系統整合後，還透過建置黑名單，當可疑人士接近住宅社區或校園，住戶或校方就能第一時間就能收到通報，及時反應，杜絕可能的治安疑慮，讓居民或學校安全更有保障。

林建涵指出，人臉辨識技術還能為賣場、商辦、大型集會場過濾治安疑慮人口，防患未然有效管理，更能透過臉型特徵判讀，還能分析消費客層、預測市場趨勢，建立大數據分析資料庫，提供商業機構有效的顧客管理數據。

關於「智慧照護」部分，中保發言人蘇盈彰表示，現有科技有緊急按鈕、即時監控、監測手環等產品，緊急按鈕可讓需要照護的人，遇到危機時能夠遠端緊急求救，但有時陷入昏迷是無法求救的，所以搭配手環即時監控心跳等，就能夠及時發出警報。

另外再搭配遠端監控，就能讓救護人員立刻掌握情況，蘇盈彰說，中保目前已與新北市政府合辦「泰山中保公共托老中心」，下一個目標將鎖定台北市的「廣慈博愛園區」，持續推廣智慧照護科技的重要性。

▲▼智慧城市展,柯P看傻眼。（圖／中保集團提供）

▲行動超音波讓柯P燃起了醫生魂。（圖／中保集團提供）

另外，行動超音波，可在掃描器官後，將影像和相關數據能即時傳送到醫療機構，方便即刻診斷，為病患搶更多黃金時段，現場意外出現台北市長柯文哲，被吸引住特別停下腳步觀看。

最後擴及「智慧城市」部分，中保副董林建涵指出，城市導入智慧停車，不但更能精準計算停車時間和費用，開單人力成本更大幅降低50％，提供APP查詢車位資訊，為用路人省下更多找車位的時間精力。

「智慧停車柱」結合「車牌辨識技術」，連結雲端快速計算停車費用，離場前停車柱可直接列印帳單，更能透過APP綁定行動支付，車子離場即可自動繳費，方便消費者之外，也同時為政府省下停車收繳手續費成本。

中保集團說，智慧城市中，智慧路燈集照明、防災、網路通訊、監控、氣候數據等功能於一身，絕對是5G世代中，都市發展最有效的管理方案。

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