東來大廈海砂屋都更加速　神探下令、重劃門檻降至一半

▲淡水區「東來大廈」已列為海砂屋、危樓多年。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市淡水區東來大廈海砂危樓10餘年，新北市長侯友宜日前下令成立「前進工作站」東來據點後，今（25）日又宣布公告劃定為「都市更新區域」。新北市都更處表示，此次公告劃定後，住戶自組的更新會，每次的章程決議，將降到2分之1人數通過即可成立。

一般住戶自主更新，自組的更新會，每項章程決議必須要有4分之3人數同意，才能通過，但若是市府公告劃定的「都市更新區域」，只要2分之1人數通過表決，該表決案即可成立。都更處指出，此次公告劃定的目的，就在於降低表決門檻，讓都更加速。

都更處說，市府為推動危險建築加速重建，經盤點具危險疑慮社區計有190處，其中「淡水東來大廈海砂屋」侯友宜即下令為首要需優先協助之案例，市府除指派輔導團隊協助推動重建外，108年1月31日經都市計畫委員會審議通過劃定為都市更新地區案。

新北市政府18日成立「新北市都更推動辦公室」後，隔日立刻淡水區幸福里成立「前進工作站」東來據點，並表示將協助該處居民「就學」、「租屋」等問題，以利都更進行。

為加速淡水區學府段東來大廈辦理重建事宜，該區劃定為都市更新地區，晚間也將於淡水幸福里「前進工作站」辦理事業計畫建築配置說明會，讓社區住戶瞭解重建計畫內容，促使社區往重建更邁進一步。

之後都更推動辦公室也主動進行逐戶親訪、瞭解重建需求，3月19日於其所在地點幸福里設置「前進工作站」持續進行意見溝通整合。

公告劃定更新地區後，將正式宣示該社區應加速推動都更，而為更積極協助社區住戶，市府輔導團隊也將於今日晚間7點，邀集社區住戶說明更新事業計畫相關內容，讓社區住戶瞭解重建方案，促進意見整合，期望後續更新事業計畫進入法定程序後能加速審議，順利推動。