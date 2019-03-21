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50％容積獎勵跟著捷運送　新北神探再射都更一箭

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▲▼新北市都更容積獎勵。（圖／新北城鄉局提供）

▲新北市主打都更容積獎勵50％跟著捷運、公益走。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市府今（21）日公布最新容積獎勵制度，都更案只要肯做大眾利益設施回饋，就能夠獲得最高容積獎勵50％。城鄉局表示，為落實新北市長侯友宜政策「都更三箭」，將以捷運蓋到哪、都更做到哪的原則，新北市政府提出以大眾運輸發展為導向的都市發展策略，未來在捷運場站周邊一定地區內提供托老、托幼及社宅，或留設公共運具停等空間等公益性設施，提供最高50％增額容積。

▲▼新北市都更容積獎勵。（圖／新北城鄉局提供）

▲新北市都更容積獎勵模擬圖。（圖／新北城鄉局提供）

城鄉發展局局長黃一平表示，TOD核心精神在於將大眾捷運場站步行範圍內，透過提高發展強度（Density）、混合使用（Diversity）及提高環境設計品質（Design）等3D策略，提升大眾運輸的服務效能與財政效率，同時檢視既有都市發展機能及容受力，提出「創造適合步行、綠色運具與因應氣候的都市設計」、「以創造活力街區為導向的混合使用」、「促進TOD周邊地區朝向高環境品質的高強度發展」等發展目標。

未來經都市計畫程序公告之捷運出入口一定範圍內，提供托老、托幼或社宅等公益性設施，及設置公共運具停等空間、留設無障礙人行道或開放空間等環境改善設施，可申請最高50％增額容積，且考量都市整體容受力，訂定總容積上限為基準容積2倍。

綜合規劃科科長陳柏君表示，捷運的發展與民眾的生活、地方的經濟息息相關，為使更多市民可以透過輕鬆步行即可完成就業、就學、居住、洽公及消費等一日生活所需活動，提出本市TOD發展策略原則，於今（21）日報本市都委會報告，多數委員對本市TOD發展策略表示認同，同時也提出相關都市發展建議，納入細部計畫內提出因應方案。

後續將依雙捷運交會站且高運量之場站優先推動，含土城站、府中站、新埔及新埔民生站、中和站、景安站、三重站、徐匯中學站、頭前庄站、紅樹林站、大坪林站及永安市場站等站，並將於5月公告公開展覽20處優先推動場站及適用範圍。

關鍵字：新北市侯友宜神探漢子城鄉局黃一平容積獎勵捷運環狀線建案都更房市房地產房產

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