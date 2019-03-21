50％容積獎勵跟著捷運送　新北神探再射都更一箭

▲新北市主打都更容積獎勵50％跟著捷運、公益走。（圖／新北城鄉局提供）

記者陳韋帆／新北報導

新北市府今（21）日公布最新容積獎勵制度，都更案只要肯做大眾利益設施回饋，就能夠獲得最高容積獎勵50％。城鄉局表示，為落實新北市長侯友宜政策「都更三箭」，將以捷運蓋到哪、都更做到哪的原則，新北市政府提出以大眾運輸發展為導向的都市發展策略，未來在捷運場站周邊一定地區內提供托老、托幼及社宅，或留設公共運具停等空間等公益性設施，提供最高50％增額容積。

▲新北市都更容積獎勵模擬圖。（圖／新北城鄉局提供）

城鄉發展局局長黃一平表示，TOD核心精神在於將大眾捷運場站步行範圍內，透過提高發展強度（Density）、混合使用（Diversity）及提高環境設計品質（Design）等3D策略，提升大眾運輸的服務效能與財政效率，同時檢視既有都市發展機能及容受力，提出「創造適合步行、綠色運具與因應氣候的都市設計」、「以創造活力街區為導向的混合使用」、「促進TOD周邊地區朝向高環境品質的高強度發展」等發展目標。

未來經都市計畫程序公告之捷運出入口一定範圍內，提供托老、托幼或社宅等公益性設施，及設置公共運具停等空間、留設無障礙人行道或開放空間等環境改善設施，可申請最高50％增額容積，且考量都市整體容受力，訂定總容積上限為基準容積2倍。

綜合規劃科科長陳柏君表示，捷運的發展與民眾的生活、地方的經濟息息相關，為使更多市民可以透過輕鬆步行即可完成就業、就學、居住、洽公及消費等一日生活所需活動，提出本市TOD發展策略原則，於今（21）日報本市都委會報告，多數委員對本市TOD發展策略表示認同，同時也提出相關都市發展建議，納入細部計畫內提出因應方案。

後續將依雙捷運交會站且高運量之場站優先推動，含土城站、府中站、新埔及新埔民生站、中和站、景安站、三重站、徐匯中學站、頭前庄站、紅樹林站、大坪林站及永安市場站等站，並將於5月公告公開展覽20處優先推動場站及適用範圍。