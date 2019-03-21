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上曜現金股利配發1.89元　看好南科將在九份子建豪宅

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▲▼南科台南園區鳥瞰圖。（圖／南管局提供）

▲看好台積電將入主南科，上曜建設將在該區蓋豪宅。（圖／南管局提供）

記者陳韋帆／台南報導

上曜（1316）建設20日公開發布，去（107）年該公司個體營收新台幣9.3億元，稅後淨利1.6億元。上曜建設表示，董事會考量公司資金充裕，擬配發每股現金股利1.89元，若依3月20日收盤價14.50元計算，現金殖利率約13.03％。上曜董事長張祐銘指出，除了原本建案獲利、資金將陸續回收，下一步將在「九份子」推出豪宅建案，期待為公司持續創造營收。

上曜董事長張祐銘表示，帝璟、帝凡內、雲謙等建案，均已投入大量資金，目前都已經陸續封頂或領取使用執照，預計在今年起會開始陸續完工入帳，挹注可觀獲利，未來幾年投入資金會陸續回收，為回饋股東，公司未來幾年仍將維持高配息率政策。

此外，107年度購入台南市九份子國安段土地，目前設計規劃申請建照中，今年會開始潛銷，將興建2棟超高層30樓以上之雙子星豪華住宅大樓，上曜購入該地為面臨西海岸及國家公園之第一排超級景觀之地王，每坪推案售價19～22萬超親民價格，依總建坪數推算總銷可達數十億元。

因台積電到南科投資，加上周邊廠商帶入約五萬個工作機會，張祐銘指出，目前九份子房產市場買氣濃厚，成交量可觀，許多建案推出不久即銷售一空，依照上曜基地絕佳地點與上曜品牌優勢，預計去化無虞，本公司將酌量資金狀況持續獵地，用以興建各類型房產，期能持續為公司帶進豐富之營收及獲利。

關鍵字：上曜股息豪宅台南南科建設房市股票房產九份子

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