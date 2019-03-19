329爆量新舊屋生死戰開打　這一年建案將被悲催夾殺！

▲329推案狂潮來襲，業者表示新舊屋生死戰正式開打。（圖／記者陳韋帆攝）

記者陳韋帆／台北報導

根據網路科技公司統計，今年建商大推案量的329檔期將爆量5千餘億，而商仲大老戴德梁行顏炳立曾指出「新舊屋生死戰」將開打，所以今（108）年是「認虧保命年」。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，此次329推案量暴增，將造成新舊屋擠壓，但最慘的其實是2014～2015年新屋（舊案），既無法分期、價格又不如中古屋實惠。

顏炳立在年初時曾表示，今年就是房市盤整期落底年，房市殺戮市場已經開始，今年就是新舊屋相互廝殺的一年，想要購屋自住的人，「可以出來看房子了」！

顏炳立說，2016年他曾公開發表房市將盤整四年、緩跌四年的看法，而今年將邁入落底年，進入盤整期第四年，仍存在著一大問題。他說，賣方仍然任性，習慣了輕鬆獲利的日子，但市況已經改變，因為要虧錢賣房，所以心不甘情不願的一直掙扎。

根據數字科技（5287）旗下「591新建案」統計，今（108）年六都及新竹等都會區，今年推案量破5千億元，相比去年329檔期實際推案量成長超過4成，其中台中靠著指標豪宅注入爆出近千億案量，去年相比大漲6成，成長驚人。

徐佳馨分析，此次全台推案量暴增，其中有不少是舊案新推，在目前購買力沒有提升的狀況下，有限的買盤其實無力支撐無限推案，所以此次推案爆量，勢必出現價格盤整；推案版圖部分，將可能出現改變，建商轉向較精華的區域應是短期不變的趨勢。

新舊屋廝殺哪些案子將成為第一波犧牲品？徐佳馨指出，2014～2015年新屋（舊案）將首當其衝，價格又不如中古屋低、也無法如預售屋頭期款分期付款。

但新舊屋價格廝殺下，就如同顏炳立所言，對於真正想購屋自住的人而言，確實「可以出來看屋了」，趁機在這時候多看、多比較，擇優入場或許可以挑到價格與類型都符合自己心目中的房子。