洲美公宅風波不斷　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

▲洲美公宅近日爭議不斷。（圖／翻攝台北市公共住宅招租網）

記者陳韋帆／台北報導

台北市「洲美公宅」（原士北科公宅）近日風波連連，日前才發生遭「民眾轉手賺千萬」一事，今日又因該公宅開放「民眾合租」，遭議員痛批市府公然開放民眾當二房東。對於「民眾轉手賺千萬」都發局未有回應，但今日議員痛批「民眾合租」一事，北市都發局終於回應，將嚴防轉租。

日前洲美公宅才遭爆料遷拆戶還未入住就轉售，一轉手還獲利上千萬元。據了解，過去由政府興建的國宅、公教住宅，常以成本價出售，與市售房屋出現明顯價差，一買到手就出現轉售潮，後來訂定至少兩年不得轉售的規定，仍擋不住轉售的投機風氣。

政府後來轉向不再蓋公共住宅出售，加上台灣經濟、景氣上揚此現象也逐漸消失；但近年由於房價高漲，社會住宅政策重出江湖，政府轉向只售地上權，以及只租不賣的社會住宅。

但此次北市府為安置士北科四百七十餘戶拆遷戶，編列預算興建專案住宅，格局皆為三房兩廳兩衛，並含汽、機車位，只要符合承購資格的拆遷戶，政府以成本價讓售，不符承購資格者，也可以選擇承租。

針對「民眾轉手賺千萬」一事，都發局至今仍未公開澄清。對此天時地利不動產總經理張欣民指出，過往國宅、軍宅為防堵轉售行為，採取了綁約制度，但無法避免民眾私下「販售權利」行為。簡而言之，就是私下簽約在綁約期滿後，房屋權利就可順利轉讓。

但過往也曾發生屋主私下販售權利，卻在綁約期未滿屋主就過世的事情，房屋由兒子繼承後，不承認權利轉換合約，最終買家也因此無從追討。

張欣民指出，就是因為難以避免「販售權利」行為，社會住宅才會走向只租不賣的原則，此次洲美公宅因採取傳統模式，讓過往轉售事件重演不讓人意外；不過奉勸買家也不要心存僥倖，因為過往買家發生過的風險，現在也仍然存在。

今日再惹議的「公然開放民眾當二房東」一事，都發局表示，考量洲美公宅房型均為40坪的3房或4房型，坪數較大，租金相對較高，為減輕市民負擔，並回應本市青年族群提出之公宅租住需求，再參考林口世大運選手村社會住宅合租模式，試辦讓不具親屬身分的同學、同事和好友可共同合租，共同分擔租金，與轉租性質不同，非鼓勵民眾當二房東。

都發局指出，此次洲美公宅試辦共同合租，欲承租者可與同學、同事或好友共同提出合租申請，該局將審查每位共同承租人資格，每位共同承租人均須符合申請資格才可承租；另外，合租適用租金分級補貼制度，後續將配合逐年定期查核資格，並輔以既有訪視機制，倘有蓄意違規者，該局得終止租約，以落實公宅管理。