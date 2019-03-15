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洲美公宅風波不斷　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

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▲▼洲美公宅。（圖／翻攝台北市公共住宅招租網）

▲洲美公宅近日爭議不斷。（圖／翻攝台北市公共住宅招租網）

記者陳韋帆／台北報導

台北市「洲美公宅」（原士北科公宅）近日風波連連，日前才發生遭「民眾轉手賺千萬」一事，今日又因該公宅開放「民眾合租」，遭議員痛批市府公然開放民眾當二房東。對於「民眾轉手賺千萬」都發局未有回應，但今日議員痛批「民眾合租」一事，北市都發局終於回應，將嚴防轉租。

日前洲美公宅才遭爆料遷拆戶還未入住就轉售，一轉手還獲利上千萬元。據了解，過去由政府興建的國宅、公教住宅，常以成本價出售，與市售房屋出現明顯價差，一買到手就出現轉售潮，後來訂定至少兩年不得轉售的規定，仍擋不住轉售的投機風氣。

政府後來轉向不再蓋公共住宅出售，加上台灣經濟、景氣上揚此現象也逐漸消失；但近年由於房價高漲，社會住宅政策重出江湖，政府轉向只售地上權，以及只租不賣的社會住宅。

但此次北市府為安置士北科四百七十餘戶拆遷戶，編列預算興建專案住宅，格局皆為三房兩廳兩衛，並含汽、機車位，只要符合承購資格的拆遷戶，政府以成本價讓售，不符承購資格者，也可以選擇承租。

針對「民眾轉手賺千萬」一事，都發局至今仍未公開澄清。對此天時地利不動產總經理張欣民指出，過往國宅、軍宅為防堵轉售行為，採取了綁約制度，但無法避免民眾私下「販售權利」行為。簡而言之，就是私下簽約在綁約期滿後，房屋權利就可順利轉讓。

但過往也曾發生屋主私下販售權利，卻在綁約期未滿屋主就過世的事情，房屋由兒子繼承後，不承認權利轉換合約，最終買家也因此無從追討。

張欣民指出，就是因為難以避免「販售權利」行為，社會住宅才會走向只租不賣的原則，此次洲美公宅因採取傳統模式，讓過往轉售事件重演不讓人意外；不過奉勸買家也不要心存僥倖，因為過往買家發生過的風險，現在也仍然存在。

今日再惹議的「公然開放民眾當二房東」一事，都發局表示，考量洲美公宅房型均為40坪的3房或4房型，坪數較大，租金相對較高，為減輕市民負擔，並回應本市青年族群提出之公宅租住需求，再參考林口世大運選手村社會住宅合租模式，試辦讓不具親屬身分的同學、同事和好友可共同合租，共同分擔租金，與轉租性質不同，非鼓勵民眾當二房東。

都發局指出，此次洲美公宅試辦共同合租，欲承租者可與同學、同事或好友共同提出合租申請，該局將審查每位共同承租人資格，每位共同承租人均須符合申請資格才可承租；另外，合租適用租金分級補貼制度，後續將配合逐年定期查核資格，並輔以既有訪視機制，倘有蓄意違規者，該局得終止租約，以落實公宅管理。

關鍵字：洲美公宅房東二房東士北科公宅都發局張欣民合租分租包租公柯文哲市府

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